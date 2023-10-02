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سمراء نجران يتصدر 13 منتجا زراعيا

10/2/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مزارعون بمنطقة نجران بنثر بذور البر ((السمراء))، الذي يعد من أجود وأفضل وأغلى أنواع البر بالمملكة ويتصدر القائمة من بين الأنواع الأخرى، نظرا لجودته وتميزه وخلوه من أي مواد كيماوية في رحلة زراعية تستمر 6 أشهر منذ حراثة الأرض وذر البذور حتى تتكون السنابل المحملة بالبذور التي تكتسي باللون الأصفر أو الذهبي لتتشكل بعدها لوحة جمالية تتشابك من خلالها سنابل القمح على مستوى واسع من الحقول الزراعية بالقرى وعلى ضفاف وادي نجران من جهتيه امتدادا من الغرب إلى الشرق ليبدأ بعدها موسم الحصاد.
وتبدأ زراعة البر بداية شهر أكتوبر الذي يعد الموعد الأفضل والأنسب لوقت الزراعة وتتراوح الأسعار ما بين 280 و300 ريال للكيس الواحد و120 ريالا للأنواع الأخرى.
أنواع خبز
هذا وكانت سفينة التذوق التابعة لمنظمة ((سلو فود)) العالمية للأغذية اختارت البر النجراني (السمراء) من ضمن أفضل 13 منتجا بالمملكة، وتعد أشهر الأكلات النجرانية مكونها الرئيسي البر ومن أشهرها (الرقش واللحم ووفد السمن والعسل ووفد السمن والمحض ووفد المرق والحريكة والمرضوفة) والرقش من أفضل وأجود أنواع خبز البر.
عدة مراحل
أوضح المزارع محمد سمحان آل منصور، أن زراعة البر تمر بعدة مراحل بدءاً من حرث الأرض بشكل جيد وتجهيز التربة من خلال تركها فترة كافية للتهوية والتشميس مع إزالة الأعشاب والعوالق الضارة، وبعدها يتم ري الأرض بشكل جيد للمساعدة في ترطيب التربة بما يسهم في الحصول على حبوب قمح جيدة ومتماسكة.
بداية الشتاء
أشار آل منصور إلى أن بداية فصل الشتاء في المنطقة هو موسم زراعة بذور البر الذي يتم حصاده بعد ما يقارب الـ5 أشهر من زراعته عبر طرق الحصاد الحديثة حيث كان الأهالي قديماً يجتمعون عندما يحل موعد حصاد ((البر))، للمشاركة في الحصاد مرددين الأناشيد والأهازيج الخاصة بالحصاد التي تتضمن الحمد لله والثناء عليه على نعمة المحصول والإنتاج.

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