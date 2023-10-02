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تقدم مرتقب لشلباية بتصنيف محترفي التنس بعد لقب تشارلستون

10/2/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- سجل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية إنجازا جديدا له في مسيرته الرياضية، بعد حصوله أول من أمس، على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (6-2) (6-7) (6-3).
ومن المتوقع أن يتقدم شلباية في التصنيف الدولي المرتقب المقبل، والذي يصدر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، ليتواجد على الأقل في المراكز بين 200 إلى 225، بعد أن سجل 5 انتصارات متتالية خلال الأسبوع الماضي في البطولة، علما بأنه يحتل المركز 274 عالميا في التصنيف الأخير.
وأصبح عبد الله أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس، بعد أن عانده الحظ في مناسبات عديدة ماضية خلال العام الحالي من ملامسة اللقب، وأبرزها بطولة وزارة الداخلية في البحرين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وخسارته في النهائي أمام الأسترالي تاناسي كوكيناكيس.
وفاز شلباية البالغ من العمر 19 عاما خلال البطولة، على اللاعب الإستوني مارك لاجال (234 عالميا)، بمجموعتين لواحدة وبواقع (1-6) (6-4) (6-4)، ضمن دور الـ32، فيما تخطى منافسه الأميركي براندون هولت (290 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-5) (7-5) بثمن نهائي البطولة.
وواصل عبد الله تألقه في البطولة وعبر الأميركي إيثان كوين (493 عالميا)، بمجموعتين دون مقابل وبواقع (6-2) (6-4)، لحساب الدور ربع النهائي، فيما جاء التأهل للنهائي بصعوبة بعد تجاوزه البريطاني ريان بينيستون (197 عالميا)، بالمربع الذهبي بمجموعتين دون رد وبواقع (6-4) (4-6) (6-3)، مقابل حصوله على 10840 دولارا نظير تتويجه باللقب.
واحتل شلباية صدارة اللاعبين العرب خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد وصوله للمرتبة 235 عالميا، وهو المركز الأفضل له منذ دخوله رابطة اللاعبين المحترفين، فيما يتبوأ حاليا المرتبة الرابعة على الصعيد العربي خلف التونسي اسكندر منصوري (160 عالميا)، اللبناني بنجامين حسن (208 عالميا)، والتونسي عبد العزيز دوقاز (250 عالميا).
وشارك اللاعب الأردني خلال العام الحالي، بالعديد من البطولات المهمة أهمها تواجده في الجدول الرئيسي ببطولة مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، والمشاركة ببطولة قطر المفتوحة، فيما حصل مع زميله الإسباني دانيال رينكون على لقب بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. وعلى صعيد متصل، نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عبر خاصية "الستوري" على تطبيق "إنستغرام"، لحظة فوز شلباية بالبطولة الأولى له في مسيرته ببطولة التشالنجر.

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