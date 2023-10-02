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خسارة الفيصلي أمام الشارقة بـأبطال آسيا تهدد مستقبل الغرايري

10/2/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تلقى الفيصلي خسارة جديدة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي جاءت على يد فريق الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد الشارقة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة لموسم 2023-2024.
وسجل اللاعب المالي موسى ماريغا هدف الشارقة الوحيد بعد مرور 20 دقيقة على انطلاقة المباراة، ليضع المدرب التونسي لفريق الفيصلي غازي الغرايري بموقف حرج، بعد عدم تقديمه المستويات والنتائج الطيبة مع الفريق منذ تسلمه المهمة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.
وشهدت المباراة التي تابعها 3532 مشجعا، حضورا مميزا لجماهير الفيصلي التي زحفت خلف فريقها من عمان، إضافة للجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات، واستمرت في تشجيع الفريق حتى نهاية اللقاء رغم الخسارة، مع عتبها على ظهور الفريق الباهت للمباراة الثانية على التوالي.
وفي التوقيت نفسه، استطاع ناساف الأوزبكي من تجاوز السد القطري بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد مركزي في مدينة كارشي.
وعلى ضوء هاتين النتيجتين، تصدر فريق ناساف المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، فيما تبوأ الشارقة المركز الثاني وبرصيده 4 نقاط، فيما احتل السد المركز الثالث وبرصيده نقطة واحدة، وبقي الفيصلي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
وسيخوض الفيصلي مباراته المقبلة في البطولة أمام السد القطري في الدوحة يوم 23 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
تشكيلة الفريقين
الشارقة: عادل الحوسني، عبد العزيز الكعبي (الحسن صالح)، سالم سلطان (ماجد سرور)، عبد الله غانم، خالد الظنحاني، ماجد المحرزي، فراس بالعربي (ماجد حسن)، ميراليم بيانيتش (محمد عبد الباسط)، كايو فيرنانديز، موسى ماريغا (سباستيان تيغالي) وعثمان كامارا.
المدير الفني: كوزمين أولارويو (رومانيا)
الفيصلي: مهدي خليل، محمد الكلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، سالم العجالين، نزار الرشدان (خالد زكريا)، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (رفيق الكامرجي)، عارف الحاج (حاتم الروشدي)، رزق بني هاني (إحسان حداد) ومحمد العكش (أمين الشناينة).
المدير الفني: غازي الغرايري (تونس)
الحكام: سيفاكورن بودوم (تايلند)، راووت ناكاريت (تايلند)، تاناتي شوشوين (تايلند)، سونغكران بونميكيارت (تايلند).
الإنذارات: عبد الله غانم (الشارقة)
سيناريو الهدف
- مرر اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش كرة على طبق من ذهب لزميله المالي موسى ماريغا، الذي انسل بين مدافعي“الأزرق” واستلم الكرة بصدره وسددها بيمناه على الزاوية الصعبة لمرمى الفيصلي (20).
فرص المباراة
- أهدى ماريغا زميله كايو كرة بمواجهة المرمى، لكن الأخير سددها بضعف وسط حضور لدفاع الفيصلي وإبعادها عن المرمى (11).
- أنقذ حارس الفيصلي مرماه من الهدف الثاني، بالخروج من مرماه وإبعاد الكرة، عقب سوء تقدير الكرة من مهاجمي الشارقي ماريغا وكامارا (24).
- وقف دفاع الشارقة أمام رأسية المدافع خير الله بعد تمريرة متقنة من الحاج بالقرب من خط المرمى (26).
- تصدى خليل لتسديدة كايو التي جاءت من مسافة قريبة أمام غياب الرقابة الدفاعية (33).
- تألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة بني ياسين المقصية من حدود منطقة الجزاء (35).
- تسديدة صاروخية للرشدان بعد عودتها من دفاع الشارقة لكنها مرت بجانب القائم الأيمن (36).
- لم يجد العكش في التعامل مع الكرة التي وصلته أمام المرمى، لتضرب به وذهبت لركلة مرمى (49).
- أطلق بالعربي تسديدة صاروخية تمكن خليل بأطراف أصابعه بإبعادها لركنية (59).
- واصل خليل تألقه بإبعاده تسديدة كامارا بعيدة المدى (63).
- مرت تسديدة السمارنة من مسافة بعيدة بجانب مرمى الحوسني (64).
- تألق الحوسني مجددا في التصدي لتسديدة الحاج، بعد مجهود مميز من الرشدان في المراوغة والصناعة (81).

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