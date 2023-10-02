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ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي 3 مرات

10/2/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن موكله يحصل على ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً أي 3 أضعاف راتبه الأسبوعي مع النادي، وذلك وفقاً لإحدى الدراسات في كلية الأعمال بجامعة هارفرد الشهيرة.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول صيف العام الماضي ليستمر في ملعب "أنفيلد" حتى 2025، مقابل راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني وهو الأعلى في النادي.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية التي نقلت تعليقات عباس والذي كشف أن صلاح كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ليفربول، إذ قال: محادثات التجديد مع النادي انهارت تماماً وبقيت أسابيع دون تحقيق أي تقدم، إذ لم يلب ليفربول طلبات صلاح، والمواقف بين الطرفين بعيدة للغاية، فمحمد لن يرفض لأن الفارق بين ما يطلبه والعرض الذي تلقاه 5%، بل هو أكثر بكثير.

وواصل: حدث الاتفاق أخيراً، ووجدنا طريقة لإقناع ليفربول على الراتب الذي يرغب به صلاح، وإذا استمر صلاح بتقديم ذات المستوى الذي يقدمه فإن راتبه السنوي سيكون بين 45 مليون جنيه إسترليني وحتى 54 مليوناً.

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