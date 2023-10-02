النيابة تبدأ التحقيق مع ناشري أكاذيب حول مطعوم الحصبة

النيابة تبدأ التحقيق مع ناشري أكاذيب حول مطعوم الحصبة
التاريخ
10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت النِّيابة العامة التحقيق مع أشخاص قاموا بنشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرَّقمي ضدَّ الحملة الوطنية للتَّطعيم.
إلى ذلك كشف وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة عن تحويل جهتين من مطلقي الأخبار الكاذبة والإشاعات بشأن مطعوم إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.
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