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النيابة تبدأ التحقيق مع ناشري أكاذيب حول مطعوم الحصبة

10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأت النِّيابة العامة التحقيق مع أشخاص قاموا بنشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرَّقمي ضدَّ الحملة الوطنية للتَّطعيم.

إلى ذلك كشف وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة عن تحويل جهتين من مطلقي الأخبار الكاذبة والإشاعات بشأن مطعوم إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.



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