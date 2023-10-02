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الهملان: ضمان حصول المواطنين على المعلومات بعيدا عن التعقيد

10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في أمانة عمان الكبرى حاتم الهملان، أهمية ضمان حصول المواطنين على المعلومات على نحو فعال، وبعيدا عن التعقيد، خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.
جاء ذلك خلال تنظيم الأمانة للورشة امس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في الأردن، في مسعى من الجانبين لتأكيد الشراكة والالتزام بين المنظمات، والعمل على محاور تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وتدعيم الحق وقال الهملان، إن الوصول إلى المعلومات، يعتبر حجر الأساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة، لافتا الى سعي الأمانة بالتعاون مع "اليونيسكو" للارتقاء بمهمتها في هذا الجانب، لتصبح معيارا إقليميا لأفضل الممارسات، وضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيدا عن التعقيد.
من جانبها، شددت ممثلة "اليونيسكو" في الأردن مين جيونغ كيم، على الحاجة إلى تغيير الإستراتيجيات التي تسهم بعدم تفعيل القانون، داعية لإقرار بروتوكولات في نطاق عمل المؤسسات التي تعطي الأولوية لأفضل الممارسات بهدف الوصول للمعلومات، بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن.
وبينت كيم أن هذا النهج يضمن عمل المؤسسات بفعالية، ضمن الحدود القانونية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والقدرة على الوصول والحصول عليها.
ولفتت الى أن هذا الجهد التعاوني، يهدف لوضع الأمانة في طليعة المؤسسات التي تعزز الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك وضع خطة عمل تتماشى مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، وبناء قدرات مسؤوليها، وإرساء خريطة طريق مستمرة للوصول إلى المعلومات.
وعقدت الورشة في مركز الحسين الثقافي، وإدارة جلساتها النقاشية الخبير القانوني محمد قطيشات، وتهدف الى تحديد إستراتيجيات الأمانة بشأن الحصول على المعلومات، وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات، مع الأخذ بالاعتبار، التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.
وتعتبر هذه الفعالية، نقطة انطلاق لجهود "اليونيسكو" في هذا المجال، مع التزامها بالتعاون المستمر مع الأمانة، لضمان تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الفعالية، بحيث سينبثق عن التعاون، إعلان مدن MIL مدن للتربية الإعلامية والمعلوماتية خلال أسبوع MIL العالمي الذي سيعقد في البحر الميت.
ويأتي تنظيم ورشة العمل، بدعم من برنامج "اليونيسكو" المتعدد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، من أجل تطوير عمل "اليونيسكو" عالميا وإقليميا ووطنيا، عبر توجيه التمويل نحو الأولويات والقضايا الأكثر إلحاحا، والمتعلقة بحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، والدراية الإعلامية والمعلوماتية.

MENAFN02102023000072011014ID1107176993

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