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النابلسي يؤكد أهمية قيادة الشباب لحلول ابتكارية لمواجهة آثار التغير المناخي

10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن "دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي، رئيسي، لما تتطلبه مواجهة هذه الظاهرة من قيادتهم لحلول ابتكارية".
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، بتنظيم من وزارتي الشباب والبيئة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأردن، وهيئة أجيال السلام، وجامعة الحسين التقنية، بمشاركة 200 شاب وشابة من المحافظات كافة.
ويهدف المؤتمر الذي يقام للعام الثالث على التوالي، لمناقشة دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر، وصولا إلى إعلان البيان الشبابي تجاه التغير المناخي، والذي سيتضمن سياسات ملموسة يضعها الشباب، وتعزيز التزام الشباب في مواجهة هذه الظاهرة العالمية والتكيف معها، والتي ستقدم في قمة تغير المناخ COP28 التي ستعقد في دبي الشهر المقبل.
وبين النابلسي، حرص الوزارة على تعزيز دور الشباب تجاه البيئة عبر برامج الاستراتيجية الوطنية للشباب والملتقيات الوطنية الريادية في البيئة والاقتصاد الأخضر، واعتماد البيئة كأحد المجالات الرئيسة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وتوطين المبادرات الشبابية البيئية، واحتضان المشاريع الريادية في البيئة والعمل المناخي في حاضنات الأعمال والابتكار بالوزارة.
وأشار إلى أن قيادة الشباب للعمل البيئي والمناخي، تزايدت في الأعوام السابقة، ما يعد مؤشرا على وعي الشباب وإدراكهم للتحديات والقضايا العالمية، وأثر مشاركتهم الفاعلة في مواجهتها والتخفيف من آثارها.
من جانبه، أكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الشبابي، في الحد من خطورة ظاهرة التغير المناخي، وذلك عبر ممارساته الفضلى في الحد والتكيف معها، وإطلاعه على المستجدات العالمية المتعلقة بالظاهرة، ومحاولة تطبيقها وطنيا، وبما ينسجم وتوجهات الدولة، الرامية لتكاتف جهود مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف أن وزارة البيئة، تسعى لإشراك قطاع الشباب في برامج وفعاليات دولية ووطنية، وتتعامل معهم كجزء أساس من منظومة العمل البيئي، التي تتطلع لإحراز تقدم في التصدي والحد من الظاهرة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بمبادرات وأفكار الشباب، وتحديدا ما يتعلق بالظاهرة.
من جهته، قال ممثل "يونيسف" في الأردن، فيليب دوامل "يجب تمكين الشباب وتعليمهم ومنحهم منصة للمشاركة في التصدي للتحدي المتمثل بتغير المناخ، ويهدد رفاهيتهم ومستقبلهم، جنبا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة والتنمية والقطاع الخاص، وتلتزم "يونيسف" بتمكين الشباب من أخذ زمام المبادرة في العمل المناخي".
كما أشار رئيس هيئة أجيال السلام د. مهند عربيات، إلى أن تحفيز العمل المناخي الشبابي، والعمل مع الطاقات الشبابية المحلية ودعمها بالمهارات والأدوات لقيادة مبادرات بيئية تعالج المشكلات المجتمعية المختلفة، يأتي على قائمة أولويات الهيئة".
وعلى هامش المؤتمر، سيقام يوم مفتوح للمبادرات والمشاريع الشبابية الخضراء، ومعرض الوظائف الخضراء، في جامعة الحسين التقنية.-(بترا)

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