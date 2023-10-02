الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العراقي وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.-(بترا)
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