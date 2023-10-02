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العزة: جائزة المباني المهيأة لذوي الإعاقة تؤكد ريادية الأردن في احترام حقوقهم

10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن إطلاق جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في نطاق اسبقيته التشريعية والممارستية في مجال الإعاقة، لذا تستحق مؤسساته، أن تكون صاحبة ريادة وقيادة في هذا المضمار.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" في دورتها الأولى للعام الحالي، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، امس، وبحضور الأميرة دينا مرعد.
العزة، بين أن إطلاق الجائزة، يأتي في نطاق استراتيجية المجلس، منذ أكثر من 4 أعوام لتحفيز القطاعات المختلفة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في القانون، ولتعزيز الممارسات الفضلى في مجال إزالة العوائق البيئية.
ولفت العزة، إلى أن مفهوم التصميم الشامل الذي يستوعب متطلبات وصول الجميع للمرافق والخدمات والسلع، بات هو السائد، لما يحققه من فوائد وعوائد، بما في ذلك القطاع الخاص.
وقدمت المستشارة في المجلس رولا جرادات، عرضا تضمن آلية عمل لجنة التحكيم الفنية الخاصة بدراسة طلبات التقدم للجائزة، والتثبت من انطباق الشروط عليها، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن ذوي الإعاقة والقطاعين العام والخاص، ممن لديهم خبرات فنية متخصصة بشأن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
وبينت جرادات، أن مرحلة التقييم انقسمت الى مرحلتين: الاولى، التقييم للوثائق والصور والفيديوهات المقدمة للمباني المترشحة، والثانية، الزيارات الميدانية للتحقق من شمول المباني المترشحة للجائزة على متطلبات إمكانية الوصول الى المكان والمعلومات، إذ كانت مرجعية اللجنة في ذلك، كودة متطلبات البناء لذوي الإعاقة.
وأطلق المجلس الجائزة العام الحالي، لتعزيز ممارسة ذوي الإعاقة لحقوقهم، بما فيها حقهم بالوصول الى المباني والمرافق، والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز المؤسسات على تهيئة مبانيها ومرافقها.
وتقدم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى تابعا لمؤسسات متعددة، موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية، 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص، و9 مبان خاصة بمؤسسات تطوعية.
وفاز بالجائزة (الفئة الذهبية) مباني: العلاقات العامة- إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بنك الاتحاد/ فرع الجبيهة، إدارة ضمان فرعي معان ومأدبا/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة النقل، معرض أورانج الأردن/ الدوار السابع، وزارة الصحة، بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة، مركز صحي صخرة الشامل/ عجلون/ وزارة الصحة، محطة طارق/ أمانة عمان الكبرى.
بينما فاز عن (الفئة الفضية) مباني: إدارة ضمان فرع جنوب عمان والزرقاء والعقبة والسلط/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ديوان الخدمة المدنية، مكتبة المئوية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الأشغال العامة والإسكان، شركه لومينوس لصناعة الأفلام والإعلام/ كلية لومينوس الجامعية التقنية، بلدية مؤاب الجديدة، الأمانة - وادي السير، معرض شركة أمنية للاتصالات/ البتراوي.
وعن (الفئة البرونزية) فاز مباني: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، معهد الإدارة العامة، إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- فرع المفرق، المستشفى التخصصي، مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي/ وزارة الثقافة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فندق كراون بلازا / عمان والبحر الميت.
وفي نهاية الحفل، قدم الأمير بن رعد الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، وأعضاء لجنة التحكيم الفنية المختصة بدراسة الطلبات والتحقق من متطلبات إمكانية الوصول فيها.
يشار إلى أن أن الجائزة، أطلقها المجلس مطلع العام الماضي، لتصبح سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول.
وتشمل المعايير: منحدرات، مصاعد، دورات مياه، اتساع المداخل والمخارج، مؤشرات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.
وحضر حفل الجائزة، وزراء وأعيان ومديرو مؤسسات وطنية وممثلو سفارات أجنبية.

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