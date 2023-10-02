Tuesday, 03 October 2023 08:21 GMT

الربط والحماية الإلكترونية يرفع كفاءة العملية التعليمية في 3500 مدرسة

10/2/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكدت وزارة التربية والتعليم، أن اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة، تهدف لتهيئة البنية التحتية، لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، ورفع كفاءتها في أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري.
جاء ذلك خلال توقيع الوزارة وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي، اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة مع شركة أمنية، لـ3 أعوام إضافية.
ويعتبر المشروع الذي باشرت الشركة بتنفيذه في العام 2016، الأضخم والأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية في الأردن، بحيث يسهم بتعزيز الإنتاجية وتوفير حلول اتصال متكاملة في المدارس، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والتربوية، وإعداد طلبة مؤهلين ومبدعين للعمل والحياة.
وبين وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة، أن أهمية المشروع تكمن بتهيئة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، لإيصال خدمات الربط للغرف الصفية، وبما يسهم بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التربوية، ودعم جهود الوزارة بتطوير التعليم، وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي، بما يتواءم مع أهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.
مدير عام الهيئة العميد هيثم حسين بكر، اكد ان شراكة القوات المسلحة، كذراع تكنولوجي ومديرية متخصصة مع مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص، مسعاها تحقيق توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالتنمية، وتعظيم الإنجازات الوطنية، لتعزيز متطلبات الأمن الوطني الشامل، مشيرا لأهمية المشروع، وقيمتيه المضافة والفنية لاستخدامه لأي أغراض وطنية.
كما أكد الرئيس التنفيذي لـ"أمنية" فيصل قمحية، أهمية تجديد الشراكة مع الوزارة، ما يعكس التزام الشركة بدعم النظام التعليمي، بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة ذات جودة عالية.
ولفت قمحية إلى أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، حقق نجاحًا واضحًا وملحوظًا، بحيث أن تنفيذه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرات والتقنيات المتطورة، ويظهر الإمكانات والقدرات الفنية والتقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتمتع بها الشركة.
من جانبه، بين مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان، أن المركز سيستمر بمتابعة تنفيذ مستوى الخدمة، والأعمال المنجزة واستمرارية العمل خلال مدة الاتفاقية.
ويستهدف المشروع أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، و100 ألف موظف من موظفي الوزارة، بالإضافة لزيادة سرعات الإنترنت الآمن في المدارس والمديريات مجانًا ومن دون أي رسوم، للمساهمة بتسريع دخول مدارس الأردن إلى المستقبل الرقمي للعمليّة التعليميّة.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم الشركة على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة، نحو 12 منحة دراسية لعدد من الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس، وبمعدل 4 منح دراسية مع بداية كل عام، كما ستعقد دورات تدريبية متخصصة لموظفين من الوزارة، حول أحدث التقنيات المتوافرة في السوق، بحيث تسهم هذه الدورات بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم التكنولوجية.
كما لفت الى انه سيجري استبدال الكاميرات القديمة في المديريات بجديدة وبمواصفات أعلى، وإعادة خدمة الاتصالات والإنترنت التي عبث بها إلى عدد من المدارس المستفيدة من المشروع.
وتجدر الإشارة، إلى أن المشروع، يستهدف في مرحلته الأولى 2764 موقعًا وفي الثانية 800 مدرسة جديدة، ليصل العدد الكلّي من المدارس المستفيدة منه لـ3424 مدرسة، بالإضافة إلى 43 مديريّة و76 مبنى إداري.

MENAFN02102023000072011014ID1107176988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث