الملكة رانيا: سعيدة بوجودي في بلفاست وممتنة لدفء أهلها وطيبهم

الملكة رانيا: سعيدة بوجودي في بلفاست وممتنة لدفء أهلها وطيبهم
التاريخ
10/2/2023 11:22:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن سعادتها بوجودها في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.
وكتبت جلالتها في منشور عبر منصة“إكس”،“سعيدة بوجودي في بلفاست وممتنة لدفء أهلها وطيبهم. شكراً على حسن الاستقبال في مدينتكم العريقة”.
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