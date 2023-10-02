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الملكة رانيا: سعيدة بوجودي في بلفاست وممتنة لدفء أهلها وطيبهم

10/2/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن سعادتها بوجودها في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.
وكتبت جلالتها في منشور عبر منصة“إكس”،“سعيدة بوجودي في بلفاست وممتنة لدفء أهلها وطيبهم. شكراً على حسن الاستقبال في مدينتكم العريقة”.

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