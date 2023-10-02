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احتمال الاشتعال

10/2/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف







بقلم: العميد احتياط موشيه ميدام

توجد دولة إسرائيل في ذروة موجة عمليات متصاعدة منذ زمن لكنها ما تزال من تحت حافة الحرب. الاحباطات والنشاطات العملياتية لا تدرك وتيرة الاخطارات (200 في اليوم، جنون) والعمليات في الجبهات المختلفة. في ذروة معركة متعددة الساحات، يعمل الجيش الإسرائيلي بحكمة عظيمة ويتصدى في معركة مركبة، متفجرة وذات احتمال اشتعال فوري في واحدة من الساحات أو فيها جميعها. كل حدث صغير يمكن أن يخرج عن السيطرة ويؤدي الى معركة شاملة.
هذه الأحداث ليست صدفة وتبدو منسقة ومتزامنة، ضمن أمور أخرى مع ايران. يتصرف الجيش الإسرائيلي على نحو صائب كي لا ينجر الى معركة شاملة، لكن الاحداث تتأثر بسياقات عالمية، إقليمية وداخلية ويمكن عرضها كأربعة عوامل تعمل على إسرائيل وتقرب إمكانية الحرب: العامل الدولي يتعلق باعمال واحداث تقوم بها القوى العظمى وغيرها من الدول التي تؤثر على اللاعبين المركزيين في منطقتنا. من جهة، تقارب "محور الشر" (روسيا، ايران، الصين وكوريا الشمالية) يتيح لإيران التقدم في مسألة النووي واثارة العنف وعدم الاستقرار. وبالمقابل، مسيرة السلام مع السعودية (والتي ليس واضحا اذا ما ستصل الى نهايتها) هي حدث دراماتيكي ذو آثار عالمية وإقليمية. لكنها تشجع أيضا النشاط معاد لجهات عديدة لتشويشها وللمس بإسرائيل.
العامل الأمني يتناول تهديدات ونشاطات المنظمات. تعاظم التهديدات والنشاطات المعادية ينبع سواء من العامل الأول او عما يجري عندنا (العامل رقم 3). على حد رأيهم، فان إسرائيل ضعفت في السنة الأخيرة، وفتحت نافذة فرص لتحقيق احلامهم القديمة – الجديدة.
في الساحة الشمالية، نصرالله يغير الاتجاه في اعقاب حدث المسيرات نحو طوافة كريش (تموز 2022) وينتقل من الحذر الى الغرور والاستفزاز، يأخذ مخاطرات ويخرج الى سلسلة احداث قاسية؛ جبهة يهودا والسامرة تشتعل فترة طويلة. السلطة الفلسطينية تستصعب/لا تستطيع/لا تريد التصدي للواقع وتستعد لليوم التالي لابو مازن ويبدو أن الحملات الموضعية استنفدت نفسها؛ غزة حرصت على البقاء خارج دوائر العنف، لكنها في الأيام الأخيرة تغير الاتجاه من خلال اعمال اخلال قاسية على الحدود.
العامل الداخلي الإسرائيلي – اليهودي يتناول عموم النشاطات حول الإصلاح القضائي/الانقلاب النظامي والاحتجاج الذي لا ينتهي، والخطير في نظري – ادخال الجيش الى الجدال السياسي مما أدى الى مس شديد بامن إسرائيل وبالجيش نفسه.
العامل الداخلي الإسرائيلي – عرب إسرائيل يتناول الجريمة ومشاكل الحوكمة في النقب وفي الجليل. كميات الوسائل القتالية في الوسط مجنونة وواضح للجميع ان هذه الاعمال ستوجه في وقت ما بكل قوتها نحو إسرائيل.
في هذه الأيام يحيي شعب إسرائيل 50 سنة على حرب يوم الغفران ولا يمكن الا نتناول ثلاثة دروس ذات صلة شديدة منذئذ واليوم أيضا. أولا، مسألة المبادرة والضربة المسبقة – مسألة تستوجب تفكيرا عميقا؛ ثانيا، متفق من الجميع بان الروح هي التي انتصرت في الحرب. وبالذات في ضوء الواقع يجدر بنا ان نهتم بها اكثر؛ وأخيرا، احد استنتاجات لجنة اغرانات كان توسيع وحدات الجيش البري. دون الدخول الى التفاصيل والاعداد، في السنوات الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي في مسيرة معاكسة. فهل حجم القوات البرية مناسب لحرب كبيرة متعددة الساحات؟ كما هو معروف في الشرق الأوسط لا مكان للضعفاء. اللغة هنا هي القوة والاختبار في نهاية الأمر هو في الأفعال وليس في الأقوال.
*قائد لواء جبل الشيخ سابقا وعضو حركة الأمنيين

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