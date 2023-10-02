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ترامب يمثل أمام المحكمة

10/2/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة نيويورك في مانهاتن في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وأبنائه الأكبر سنا وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.


وتحدث ترامب قبل أن يسير إلى قاعة المحكمة أمام إعلاميين قائلًا: "هذا استمرار لأكبر حملة لـ"مطاردة الساحرات" على الإطلاق.


وفي وقت سابق، أعلن ترامب الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، صراحة عن خطته لحضور المحاكمة طوعا والمثول أمامها، وكتب عبر منصة Truth Social: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة أصوله بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. وكالات


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