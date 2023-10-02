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خيرية أديبة يوسف حاخو

10/2/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة ال خورما وال حاخو

الحاجة خيرية أديبة يوسف حاخو

( أم حسين )

زوجة المرحوم الحاج ممدوح إبراهيم حسن خورما

ووالدة كل من حسين (زوج سوزي خورما)، سيرسا (زوجة وائل دهشان)، أنس (زوج إيمان العزب)

التي وافتها المنية عن عمر يناهز 91 عاما

وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة ام الحيران الى مقبرة العائلة في ام الحيران

تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام من يوم الدفن من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساءً

في قاعة مُسنات تيف (أم سند ماضي) - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الدوار السابع - شارع إبراهيم القطان

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

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