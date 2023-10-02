خيرية أديبة يوسف حاخو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال خورما وال حاخو
الحاجة خيرية أديبة يوسف حاخو
( أم حسين )
زوجة المرحوم الحاج ممدوح إبراهيم حسن خورما
ووالدة كل من حسين (زوج سوزي خورما)، سيرسا (زوجة وائل دهشان)، أنس (زوج إيمان العزب)
التي وافتها المنية عن عمر يناهز 91 عاما
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة ام الحيران الى مقبرة العائلة في ام الحيران
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام من يوم الدفن من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساءً
في قاعة مُسنات تيف (أم سند ماضي) - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الدوار السابع - شارع إبراهيم القطان
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
MENAFN02102023000072011014ID1107176979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.