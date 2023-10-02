(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل النبر و آل حتر
العقيد الجمركي المتقاعد
خلدون عيسى سليمان النبر
نجل السيدة نهيل فرحان النبر
و شقيق كل من المهندس خالد و سلیمان
الذي وافته المنية يوم الاحد الموافق 1-10-2023 عن عمر يناهز 57 عاما
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من كنيسة مقبرة العائلة في صافوط
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الخميس الموافق 5-10-2023 في تمام السآعة الثانية بعد الظهر في كنيسة مطرانية الروم الكاثوليك - مجمع جبر
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية آل النبر - بيادر وادي السير
بعد مراسم الدفن مباشرة و حتى الساعة التاسعة مساء
و يوم الاربعاء من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء و يوم الخميس بعد الجناز وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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