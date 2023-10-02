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معادلات غير سياسية

10/2/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما دمنا ذاهبين إلى حياة سياسية بأسس وتشريعات ومسار مختلف عما هو الآن فإن من عوامل بناء الحياة السياسية الجديدة ترسيخ معادلات سياسية داخل هذه الحياة والتقليل ما أمكن أو إلغاء المعادلات التي لا علاقة لها بالسياسة أو بأي أسس سليمة.
أحزاب وحكومات وبرلمان وأعيان ومواقع وحتى قرب أو بعد فلان أو علان عن دائرة القرار كلها عناوين مهمة في الحياة السياسية، وإذا كنا سنذهب إلى بناء شيء مختلف قليل الأمراض وفيه نسبة إنجاز عالية فالمعادلات يجب أن تكون سياسية بالدرجة الأولى.
في عالم الدول منذ مئات السنين هنالك معيارا الكفاءة أو الثقة أي الولاء، وهناك دول انحازت إلى هذا أو ذاك، لكن كلا المعيارين في المراحل العادية لا يكفي، فالكفاءة مهمة لكنها لا تكفي لمنح الثقة بشخص لا يؤمن بالدولة، أو يمارس الولاء بالتظاهر حتى يصل غايته، والثقة لا تكفي من أي مسؤول إن كان ضعيف القدرات أو مسكونا بعُقد نقص أو رغبة في الانتقام، فكلا النوعين لا يخدمان الدولة والتجارب لدينا ولدى غيرنا كثيرة، وبعض من اعتقدت الدولة أنهم أصحاب كفاءة دون أن يكونوا مؤمنين بالدولة انقلبوا بل أصبحوا من أعدائها بأشكال مختلفة.
وبعض من هم أهل ثقة لكن دون كفاءة مارسوا أعمالا وقرارات كان تأثيرها أكبر من فعل الخصوم والأعداء، فالنوايا الحسنة لا تغني عن سوء العمل.
ما نزال نحتاج إلى مراجعات بعض معادلاتنا السياسية فيمن نمنحهم ثقة الدولة ومواقع القرار فيها، فلا يجوز إعطاء فلان مكانا مكافأة له لأن المسؤول التنفيذي ممتن له لأنه دافع عنه في أزمات كان فيها المسؤول مخطئا وضعيفا وقليل حيلة، ولا يجوز للأسباب غير المبررة أو التي دافعها الانتقام والعقاب لأسباب غير وطنية، أن تكون سببا لإبعاد فلان أو معاقبة علان في رزقه وحضوره.
ربما في الأزمات الكبرى تحتاج الدولة إلى تغليب معيار الولاء الحقيقي للدولة، لكن حتى في تلك المراحل لا يكون صاحب الولاء مفيدا إلا إذا كان بحجم موقعه وبحجم المرحلة والشواهد في مسيرة الأردن تؤكد هذا.
وحتى داخل الأحزاب التي تمثل المادة الأهم في الحياة السياسية فإن المعادلات غير السياسية والمختلطة بالأمور الشخصية والجغرافيا الضيقة أو الحسابات التي لا تليق يجب ألا تكون موجودة في أي عملية سياسية داخل هذا الحزب أو ذاك.
لن نتوقع سلوكا خاليا من الثغرات لكن من يختار معادلة الولاء فليكن الولاء للدولة وأن يكون من يتم تقديمه صاحب كفاءة لا أن يكون من الأقل كفاءة، ومن اختار معادلة الكفاءة فليكن من يتم اختياره مؤمنا بالأردن وهويته وقيادته ولا يعمل بمنطق فرصة العمل في مواقع مهمة في مسار الدولة.. ولنتذكر أن الولاء هو للدولة ونظامها السياسي، وليس لرئيس حكومة أو أي مسؤول تنفيذي.

MENAFN02102023000072011014ID1107176977

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