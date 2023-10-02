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معرض دولي في الأردن

10/2/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جميع دول الجوار، حتى العاصمة السودانية الخرطوم، بها أرض للمعارض الدولية، والدولة الوحيدة التي تفتقد لهذا الجزء الأساسي في الاقتصاد، مع كل أسف، هي الأردن.
منذ أن تم إنهاء مشروع أرض المعارض في منطقة مرج الحمام عام 2005 ولغاية يومنا هذا، لا يوجد على أراضي المملكة أي معرض على مستوى عال يكون قادرًا على وضع هوية اقتصادية وسياحية للمملكة، وكل ما هو متواجد لا يعدو كونه أجنحة في مولات أو هناجر محدودة الأهداف والأغراض والتخصصات، ولا تتناسب أبدًا مع تطلعات الدولة الاقتصادية ولا مع رؤية التنمية الاقتصادية التي تبنت في مضمونها هذا المشروع الاستثماري الريادي، لكن يبقى التحدي في التنفيذ، وترجمته لمشروع حقيقي على أرض الواقع.
كانت هناك محاولات صغيرة من بعض هيئات القطاع الخاص، مثل غرف التجارة والصناعة، لكنها تبقى محاولات خجولة، ومشاريعها لا تتناسب مع رؤية المملكة وتطلعاتها الاقتصادية المستقبلية، التي تتطلب وجود مشروع استثماري كبير فيما يتعلق بأرض المعارض التي يجب أن تكون إحدى ركائز النشاط الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية مع دول الجوار، وهي فرصة مهمة لانخراط المجتمع الأردني إيجابيًا في التعرف على اقتصاده ومنتجاته وغيرها من الخدمات التي تتيحها المعارض المتخصصة لعرضها وبيعها.
نعم، يمكن أن يكون معرض دولي كبير في الأردن فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال استضافة معرض دولي، يمكن للأردن جذب المستثمرين والشركات الأجنبية والزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في زيادة فرص العمل وتحسين الإيرادات.
علاوة على ذلك، يمكن للمعرض الدولي أن يساهم في تعزيز الصناعات المحلية وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، إذ يمكن للشركات المحلية أن تستفيد من فرص العرض والتواصل مع عملاء وشركاء تجاريين جدد، في حين يمكن للمشاركين الأجانب استكشاف إمكانات الاستثمار في الأردن وتوسيع نطاق عملهم.
كما أن المعرض الدولي يمكن أن يعزز السياحة الدولية إلى الأردن، حيث يستقطب الزوار من مختلف الدول، ويساهم في الترويج للثقافة العربية والتراث الأردني، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون المعرض مناسبة لتبادل المعرفة والتجارب والابتكار من خلال ورش العمل والمؤتمرات والعروض الاقتصادية.
مع ذلك، يجب أن يتم التخطيط والتنظيم بعناية للمعرض الدولي، بما في ذلك تحديد الموضوعات والقطاعات المستهدفة، وجذب المشاركين ذوي الخبرة، وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة، إذ يتطلب ذلك اجتهادًا وتعاونًا بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح المعرض وتحقيق الفوائد المتوقعة للاقتصاد الأردني.
لا يمكن لمثل هذا المشروع أن يتم دون أن يكون هناك تشاركية عالية المستوى وحقيقية بين القطاعين الخاص والعام، ويجب أن تتوفر له ميزات وإعفاءات مالية تعزز من جدواه الاقتصادية، وتعطي دفعة لإنجازه على أرض الواقع، فالأراضي المخصصة موجودة وصندوق الضمان لديه الإمكانات لذلك، وإذا ما تعززت آليات التنسيق مع القطاع الخاص والحكومة والصندوق، فإن الإنجاز حينها سيرى النور، وبخلاف ذلك سيبقى المشهد مؤلمًا في هذا الوقت الذي تتسابق فيه الدول لهذه الصناعة التي تدعم اقتصادياتها.
نعم، لقد تأخر الأردن كثيرًا مع كل أسف في إقامة مشروع عادل متخصص للمعارض الدولية.
فهل سيدق الجرس للبدء في إعداد هذا المشروع الوطني؟

MENAFN02102023000072011014ID1107176976

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