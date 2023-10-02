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الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

10/2/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








1. إن القوة متأصلة في جميع النظم الاجتماعية وفي جميع العلاقات الإنسانية. إنها ليست شيئاً مادياً وإنما هي سيماء لأي علاقة في المجتمع، ولجميع العلاقات بين الناس فيه، ومع أنها حيادية، أي إنها ليست في الأصل جيدة أو سيئة، إلا أنه لا مفر منها.
2. يضم نظام القوة في المجتمع كل فرد من أفراده فلا ينجو منه أحد، ولكن خسارة فرد لقوته لا تعني دائماً كسباً لفرد آخر.
3. ينقسم نظام القوة في أي مجتمع إلى نظم فرعية أصغر وأصغر، كل منها ضمن الآخر. ويربط الرّجع (Feedback) هذه الأنظمة الفرعية بعضها بالبعض الآخر بالنظام الأكبر التي هي جزء منه. إن الأفراد جميعاً منضوون في أنظمة قوة فرعية عديدة ومختلفة ولكنها ذات علاقة فيما بينها.
4. وقد يكون الشخص نفسه قوياً في البيت مثلاً ولكنه ضعيف في العمل أو الشركة أو المؤسسة.
5. ولأن العلاقات بين الناس في تغير مستمر فإن علاقات القوة هي الأخرى في تغير مستمر.
6. ولأن للناس حاجات ورغبات فإن الذين يملكون القدرة على إشباعها، يتمتعون بقوة عليها، فالقوة الاجتماعية تمارس من خلال توفير المواد والخبرات لطالبيها ومحتاجيها أو حجبها عنهم.
7. ولأن الحاجات والرغبات متنوعة جداً، فان طرق إشباعها أو حرمانها متنوعة جداً كذلك. هناك إذن ((أدوات)) مختلفة كثيرة أو ((روافع)) للقوة أهمها العنف، والثروة، والمعرفة ومعظم مصادر القوة الأخرى مشتقة منها.
8. إن العنف المستخدم، إجمالاً، للعقاب هو أقل مصادر القوة مرونة. إن المال/ الثروة أكثر مرونة لأنه يمكن استخدامه للعقاب والثواب على حد سواء، كما يمكن تحويله إلى مصادر أخرى للقوة. ولكن المعرفة هي الأكثر مرونة والأكثر أساسية، لأنها يمكن أن تساعد المرء على مواجهة التحديات، التي ربما كان عليه مواجهتها بالعنف والثروة، كما يمكن استخدامها كثيراً لإقناع الآخرين للقيام بالسلوك على النحو المرغوب فيه لاقتناعهم أن ذلك هو في صالحهم. إن المعرفة توفر أفضل أنواع القوة وأرقاها.
9. تتغير العلاقات بين الطبقات والأعراق والجنسين والمهن والحرف والأمم... الخ، وباستمرار، نتيجة تغيرات سكانية وايكولوجية وتكنولوجية وثقافية، وغير ذلك من عوامل. وتؤدي هذه التغيرات إلى حدوث فراغ يمكن أن يُعبأ في إعادة توزيع مصادر القوة في المجتمع.
10. إن الصراع حقيقة اجتماعية لا مفر منها.
11. إن الصراعات على القوة ليست سيئة بالضرورة.
12. وقد تؤدي التقلبات المتزامنة للتغيرات في توزيع القوة في الأنظمة الفرعية للمجتمع إلى حدوث نقلات جذرية في القوة على مستوى النظام الأكبر التي هي جزء منه. إن هذا المبدأ يعمل في جميع المستويات، فالصراع النفسي الدائر في أحد أفراد الأسرة يمكن أن يمزقها، والصراع على القوة بين دوائر الشركة يمكن أن يدمرها، والصراع على القوة بين المناطق أو بين الفئات، أو بين المذاهب، أو بين الطوائف، أو بين العشائر، أو بين القبائل.. في دولة ما يمكن أن يدمرها.
13. قد تتمتع بعض الأنظمة الفرعية القوية ((المتفاهمة)) مع النظام الأكبر بالتوازن النسبي بينما تكون بقية الأنظمة مفتقرة جداً إليه. إن التوازن ليس بالضرورة فضيلة دائماً.
14. عندما تكون الأنظمة الفرعية للقوة بعيدة عن التوازن، فإن تقلبات مفاجئة وربما غريبة قد تحدث، لأن التأثيرات غير الخطية في النظام أو النظام الفرعي غير المستقر تماماً تتضاعف. وقد لا تفيد مدخلات القوة الكثيرة كثيراً. وقد تؤدي حوادث صغيرة إلى سقوط النظام السياسي القائم، فالطلاق بين الزوجين قد يقع بسبب ((خبزة)) محروقة.
15. الصدفة مهمة، وكلما كان النظام غير مستقر زادت أهمية الصدفة فيه.
16. توزيع القوة بالتساوي حالة غير محتملة الوقوع. وحتى إذا تم تحقيقها، فإن الصدفة قد تؤدي بسرعة إلى إنتاج لامتساويات جديدة، كما ستبذل محاولات لإزالة اللاتساويات القديمة.
17. ويمكن تحقيق التوازن بين اللاتساويات في مستوى معين أو في مستوى آخر. ولهذا السبب فإن من الممكن أن يوجد توازن في القوى بين كينونتين أو أكثر، وحتى عندما توجد لا تساويات داخل أنظمتها الفرعية.
18. من المستحيل أن تكون جميع النظم الاجتماعية الرئيسة والفرعية في حالة توازن كامل ومتزامن والقوة موزعة بالتساوي بين جميع الفئات. إن النظام الظالم يتطلب عملاً جذرياً لإسقاطه، ومع هذا فإن وجود درجة ما من اللامساواة في المجتمع ضروري لحدوث التغيير.
19. المساواة الكاملة تعني عدم حدوث تغيير في المجتمع وهو أمر ليس مستحيلاً فحسب، وإنما غير مرغوب فيه أيضاً. وفي عالم يجوع فيه الملايين فإن فكرة وقف التغيير ليست غير مجدية فحسب، وانما هي غير أخلاقية أيضاً. إذناً، فوجود درجة ما من اللامساواة ليس أمراً غير أخلاقي بحد ذاته، وإنما غير الأخلاقي وجود نظام يكرس التوزيع السيئ للموارد التي هي مصدر القوة. وتصبح اللاأخلاقية في أوجها عندما يكون التوزيع السيئ مبنياً على العنصر/ العرق، أو الدين، أو المنبت أو غير ذلك من الصفات الموروثة.
20. المعرفة موزعة في العالم بصورة أسوأ من توزيع السلاح والثروة. ومن ثم فإن إعادة توزيع المعرفة وبخاصة المعرفة عن المعرفة، أكثر أهمية، ويمكن أن يؤدي ذلك، إلى إعادة توزيع بقية موارد القوة الرئيسة بصورة أعدل.
21. التركيز الزائد لموارد القوة خطير. ومن الأمثلة على ذلك هتلر وستالين وغيرهما، وينطبق ذلك على الثروة أيضاً.
22. والقلة الزائدة لتركيز القوة خطير. لقد حول غياب الحكومة القومية لبنان إلى بلد فقير، وإلى ما هو مرادف للعنف الفوضوي حيث تنافست جماعات عديدة على القوة بدون أي اتفاق على مفهوم للقانون أو للعدالة أو لأي قيود دستورية.
23. إذا كان التركيز الزائد للقوة أو القلة الزائدة لتركيزها يؤديان إلى الرعب الاجتماعي، فمتى يعتبر التركيز الزائد للقوة زائداً عن الحد؟ وهل هناك قاعدة أخلاقية لقياس ذلك والحكم عليه؟ ترتبط القاعدة الأخلاقية للحكم فيما إذا كانت القوة مركزة في يد أحد أو جهة أكثر من اللازم، بصورة مباشرة بالفرق بين النظام order الضروري اجتماعياً (لتوفير الأمن) والنظام الأمني الزائد عن الحد بحجة توفيره.
24. يجب أن تكون القوة الممنوحة لنظام سياسي ما كافية لتوفير درجة من السلامة ضد التهديد الخارجي الحقيقي (لا المتخيل)، بالإضافة إلى اليسير من النظام/ الأمن order الداخلي والكياسة. إن هذه الدرجة من النظام/ الأمن والكياسة ضرورية اجتماعياً وبالتالي مبررة أخلاقياً. إن النظام/ الأمن المفروض من عَلٍ على المجتمع المدني وبمقدار يزيد عن اللازم منه لا ليعمل وإنما لمجرد المحافظة على الحكم، هو غير أخلاقي.
25. يوجد مبرر أخلاقي للمعارضة أو حتى لإسقاط النظام الذي يفرض على الناس أمناً زائداً عن الحد الضروري.
وكما يبدو فإن توفلر يريد أن يقول: لقد أصبح الناس في هذا العصر بحاجة إلى المعرفة أو التكنولوجيا أكثر من حاجتهم إلى الأيديولوجيا. وبعبارة أخرى: لقد انتهى ارتزاق الناس من الأيديولوجيا وحل محله عيشهم من التكنولوجيا (بمعناها الواسع).

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