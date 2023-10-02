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وجه جديد للمنطقة

10/2/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الـ78، التي انتهت أعمالها مؤخرًا، تضمن عدة محاور، على رأسها وأهمها: آثار التطبيع والسلام مع دول عربية، ودوره في خلق شرق أوسط جديد، فضلًا عما تضمنه من عرض لخريطة للمنطقة، لا وجود فيها لدولة فلسطينية.
ذلك خطاب، أو نهج حياة، يمضي به "المحتلون الإسرائيليون"، يؤشر من جديد على ما هو مؤكد قديمًا، حول أن أولئك "العلوج"، لا يجنحون للسلام أبدًا، ولا يُريدونه طريقًا، إلا بمقدار ما يحققون من ورائه، فوائد، تعود بالنفع الوفير على "دولتهم" المزعومة، ورعاياها المُغتصبين.
محوران أساسيان، ركز عليهما رئيس العصابة الإسرائيلية، يتمثلان بوجود شرق أوسط جديد، أو بمعنى أصح على "مقاسهم" أو "مقاس" أسيادهم من قبل، يُقسمون فيه الدول المُقسمة أصلًا، ويدعمون أقليات فيها، ليس لإنصافهم أو لإحقاق حقوق، بل لزرع فتن وضغائن بين الأشقاء، ثم منطقة بلا دولة فلسطينية، الأمر الذي يعني "نعي" القضية المركزية في العالم، والرمي بها إلى المجهول.. ذلك ما أشار إليه نتنياهو بالقول "ناقشت ذلك التصور للسلام"، مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
هذان محوران، يدلان بشكل واضح بيّن، لا لُبس فيه، على أن "الصلح أو السلام"، مع الكيان الإسرائيلي، أو حتى مُعايشته، يُعد ضربًا من ضروب الخيال، أو كالذي يبحث عن إبرة في "كومة قش".. تصريحات وتقارير وقرارات وإجراءات، أصحابها متطرفون إسرائيليون في مواقع المسؤولية، تدل على أن العملية السلمية باتت في غياهب الجُب، وأنه لا سلام مع عصابات بني صهيون.
تلك كلمات بدأت بها، لكي أقول ما هو يقين لأبناء الشعوب العربية، على اختلاف مُستوياتهم، بأننا لا نُريد حربًا مع العدو الإسرائيلي، لا نُريد مُجابهته.. لكن بالمُقابل يتوجب على العرب القيام بخطوات وإجراءات، حقيقية وجدية، هدفها الأول والأخير دعم الفلسطينيين بشكل عام، والمُقاومة الفلسطينية بشكل خاص.
لا نُريد خوض حروب مع العدو، أو حتى مواجهات شبه عسكرية، لعدة أسباب، صغيرنا وكبيرنا، وأقلنا تعليمًا، يعيها ويُدركها جيدًا.. إلا أننا نُريد أن تبقى حالة اللاسلم واللاحرب، قائمة مع أولئك المُحتلين المُغتصبين، فالكثير يعلم كم كانت خسارة دولة الاحتلال إبّان الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987، إذ كانت تخسر إسرائيل مئات الملايين من الدولارات، سنويًا.. صحيح بأن الشعب الفلسطيني قدم شهداء وقتها، وما يزال، لكن ذلك وطن يُريد تضحيات.
بما أن الحديث الدارج هذه الأيام، يتمحور حول اتفاقات وصفقات وتطبيع، وشرق أوسط، بحلة جديدة، بلا أي وجود لأُناس قدموا مئات الآلاف من الشهداء، بُغية الحصول على وطن يؤويهم.. فإنه من الواجب، ولكي لا يُظلم ذلك الشعب، الذي يرزح تحت أقدم احتلال في العصر الحديث حتى كتابة هذه السطور، أن يُقدم لهم الدعم المادي والمعنوي.
ثم إن دعم تلك الفئة القابعة تحت نيران الاحتلال، له فوائد جمّة، منها ما قد يُعتبر بأنها ورقة "ضغط"، يتم استخدامها لتحقيق هدف ما، ومنها "تبرئة" الأجيال الحالية، في حال اعترضت الأجيال القادمة، عندما تتساءل "ماذا قدمتم لفلسطين وأهلها؟".. مرة جديدة، قد نكون غير جاهزين لخوض حرب، أو حتى عملية عسكرية خاطفة ضد الكيان، لكن يقينًا نحن قادرون على دعم أهل فلسطين في مُقاومتهم للمُحتل، لو من باب "تبييض" الوجوه، ودم التصفيق للظالم والمُحتل.

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