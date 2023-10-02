Tuesday, 03 October 2023 08:19 GMT

افتتاح فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023

10/2/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة - افتتح مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي في مدينة العقبة فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار " نحو أردن قارئ " بمشاركة نحو ألف زائر من افراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد عن أربع آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.
وهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع المحلي في السلطة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.
وأكد الكباريتي خلال الفعالية بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات على سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الاعمال على تشجيع القراءة بين افراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة، مشيرا إلى أن الماراثون لهذا العام يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام.
وأشاد الكباريتي بالجهود المبذولة من كافة الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية والتي كان لها دور كبير في انجاز هذه الفعالية وتحقيق اهدافها المرجوة والتي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية حول أهمية الثقافة والقراءة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الافراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.
وتضمنت فعاليات البرنامج زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرضا للصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها خلال هذا اليوم في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.
وفي الختام كرم مفوض الشباب وريادة الأعمال رؤساء المكتبة العامة السباقين تقديرا لجهودهم في اثراء الحركة الثقافية في مدينة العقبة.
ويذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقته مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وعرضها على شاشات كبيرة كذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة.

MENAFN02102023000072011014ID1107176972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث