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الأغوار: تعديات تغلق مجرى وادي النهضة ومخاوف من تكرار فيضان 2018

10/2/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






تثير عمليات التعدي على حرم الوادي الذي يعبر منطقة النهضة في لواء الأغوار الجنوبية بشكل أغلقت مجراه، مخاوف سكان من حدوث فيضانات شبيهة بتلك التي حدثت عام 2018، عندما دهمت مياه الأمطار ما يزيد على 40 منزلا في المنطقة، وشردت عددا من الأسر، وألحقت في الوقت نفسه أضرارا كبيرة بالممتلكات.
ووفق ما ذكر لـ"الغد" عدد من أهالي المنطقة، فإن "وادي النهضة الذي يستوعب كميات المياه الكبيرة المنحدرة من جبال مادبا، هو الذي من المفترض أن يقف حائلا دون فيضان المياه إلى المنطقة السكنية، إلا أن الحواجز المائية التي تقيمها المشاريع الاستثمارية ومخلفات بناء الشاليهات، تسببت بإغلاق مجراه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغير مسار المياه المتدفقة صوب المنازل كما حصل عام 2018".
المواطن أحمد العمارين أشار إلى أن "منطقة النهضة محاذية للجبال من الجهتين الشرقية والجنوبية، وعادة ما تتدفق كميات هائلة من المياه خلال فصل الشتاء من الجبال باتجاه الوادي الذي يشكل حاجزا طبيعيا أمام وصولها للمنطقة السكنية"، موضحا، أن "إغلاق الوادي حتما سيؤدي إلى خروج كميات كبيرة من المياه عن مجراها الطبيعي وفيضانها باتجاه الأحياء السكنية".
وأضاف العمارين، أن "مشكلة فيضان الوادي جراء عدم تنظيف مجراه بشكل مستمر يؤرق أهالي البلدة، خصوصا أنه مليء بالنفايات ومخلفات البناء والردم والأشجار، وغالبية منازل البلدة معرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من مجرى السيل".
ومن وجهة نظر عضو المجلس البلدي خالد العرني، فإن "ما جرى عام 2018 قد يتكرر في أي لحظة، إذ إن إغلاق مجرى الوادي سيؤدي إلى فيضان المياه إلى المنطقة السكنية ما سيعرضها للخطر"، مضيفا، أن "الوادي الذي يخترق البلدة من المنطقة الشرقية مغلق نهائيا بفعل عمليات التجريف التي قام بها عدد من أصحاب الشاليهات وإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء".
وما يزيد من خطورة الوضع، وفق العرني، أن "الكسارات المحاذية للبلدة تقوم عادة بعمل العديد من الحواجز المائية لاستغلال المياه في غسل الرمال"، لافتا إلى أن "انهيار أي من هذه الحواجز سيؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من المياه التي لن تجد أمامها سوى الفيضان مع وجود كميات كبيرة من الأتربة والأنقاض".
وأكد، أن "أهالي البلدة أبلغوا الجهات المعنية كالبلدية وسلطة وادي الأردن، إلا أنه لم يتم عمل أي شيء، الأمر الذي يثير قلقهم ومخاوفهم، خاصة أن فيضان عام 2018 جاء خلال ساعات بعد منتصف الليل"، مشددا على "ضرورة إعادة فتح مجرى الوادي بشكل عاجل لتفادي أي أخطار قد تلحق بأهالي المنطقة ومنازلهم".
من جانبه، قال رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان، إن "إغلاق وادي النهضة قد يكون له تبعات لا تحمد عقباها"، موضحا أن "أي تدفق كبير للمياه سيخرجها عن مسارها ولن تجد طريقا لجريانها سوى إلى البلدة".
وأضاف العدوان لـ"الغد"، أنه "تمت مخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص لتفادي حدوث أي فيضانات، خصوصا مع اقتراب موسم الشتاء"، لافتا إلى أن "كوادر البلدية قامت بفتح وتنظيف كافة العبارات ومجاري الأودية الفرعية ضمن خطتها لمواجهة فصل الشتاء، إلا أن الأهم هو إعادة فتح مجرى الوادي لتمكين المياه من الجريان في مسارها الصحيح".
وردا على استفسارات "الغد"، أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية، رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور علي الحيصة، أن "اللجنة باشرت منذ أسابيع بتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة فصل الشتاء، خاصة فيما يتعلق بالعبارات والأودية من خلال الإيعاز للجهات المختصة كالبلدية والأشغال العامة وسلطة وادي الأردن بتنظيفها كل ضمن اختصاصه لتفادي أي فيضانات قد تحدث نتيجة إغلاقها".
وقال الحيصة، إنه "تمت مخاطبة سلطة وادي الأردن للعمل على إعادة فتح مجرى وادي النهضة، وإزالة أي أنقاض أو أتربة أو تعديات موجودة لضمان انسيابية جريان المياه فيه".
بدوره، أكد مدير تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية في سلطة وادي الأردن المهندس مأمون الخرابشة لـ"الغد"، أنه "تم البدء بعمليات تنظيف وادي النهضة وما يزال العمل مستمرا"، موضحا أنه "يوجد تعديات على مجرى الوادي وعمليات وتجريف، وهي السبب الرئيس لانغلاقه".
وأضاف الخرابشة، أن "بعض الأبنية مقامة ضمن حرم الوادي، الأمر الذي تسبب بتقليص سعته وإعاقة جريان المياه بشكل طبيعي، ناهيك عن الخطر الذي يتهدد هذه الأبنية نفسها"، لافتا إلى أنه "سيتم إعداد تقرير بهذه التعديات ورفعها للجهات صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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