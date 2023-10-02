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الهواجس البيئية تحاصر الرمثا.. والطرح المخالف لحمولات الصهاريج يفاقم المعاناة

10/2/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






فيما تحيط محطات تنقية بمدينة الرمثا مشكلة هاجسا وقلقا بيئيا، تشهد مواقع متفرقة من أراضي المدينة بين الحين والآخر، عمليات تفريغ مخالفة لحمولات صهاريج النضح، لتكتمل "حلقة الخناق" -وفق تعبير سكان- قالوا لـ "الغد"، "الرمثا باتت محاصرة بالمياه العادمة".
ويوجد في الرمثا محطة تنقية إربد الكبرى والتي تقع بالجهة الغربية للمدينة، إضافة إلى محطة الرمثا من الجهة الشمال، ومحطة جامعة العلوم والتكنولوجيا ومدينة سايبر ستي جنوبا، فضلا عن وجود مكب الاكيدر من الجهة الشرقية رغم أنه يبعد مسافة تزيد على 20 كلم عن حدود المدينة ويقع بأراضي المفرق.
فعليا، هذه المحطات يمكن اعتبارها بمثابة حصار بيئي، رغم أن القائمين عليها، أكدوا مرارا وفي أوقات سابقة أنها تعمل ضمن أحدث الطرق، وتم إنشاؤها بمواصفات ومقاييس عالمية حديثة ولا تشكل أي تلوث للمنطقة.
لكن وعلى ما يبدو، أن وجود مدينة بين محطات تنقية يشكل هاجسا وقلقا نفسيا للسكان، الذين يؤكدون أن الأمر لا يخلو من انبعاث روائح كريهة بين الحين والآخر حسب قوة واتجاه الرياح.
وأشار سكان إلى أن المشكلة تفاقمت مع تعمد أصحاب صهاريج نضح على تفريع الحمولات من المياه العادمة بأراضي الرمثا، مسببة بانتشار الرواح الكريهة ومشكلة خطرا على السلامة العامة. وبينوا أن عمليات تفريغ حمولات الصهاريج تتم أغلبها خلال ساعات الليل بعيدا عن الأنظار.
وأكدوا أن أصحاب الصهاريج عادة ما يقومون بتفريغ حمولاتهم في أوقات متأخرة من الليل بعيدا عن أجهزة الرقابة وفي مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.
ووفق سكان، فإن أكثر المناطق التي يعمد أصحاب الصهاريج على تفريغ حمولات صهاريجهم تقع ضمن مناطق سهل حوران ووادي الشومر، وهي مناطق تشتهر بالزراعات الصيفية كالباذنجان والبطاط والفلفل والبندورة والخيار وغيرها، ما يشكل خطورة على تلك المحاصيل، ناهيك عن الروائح الكريهة الصادرة عن المياه العادمة وتسببها بانتشار الحشرات والقوارض.
يقول محمد الزعبي من سكان الرمثا، إن "أصحاب الصهاريج يعمدون على إفراغ حمولاتهم من المياه العادمة في مناطق سهول حوران ووادي الشومر عوضا عن الذهاب إلى مكب الاكيدر المكان المخصص للتخلص من المياه العادمة"، مشيرا إلى أن "المكب لا يبعد عن الرمثا أكثر من 20 كيلو، إلا أن البعض وحرصا على توفير الوقت والجهد وتفادي دفع بدل رسوم للمكب، وتوفير ثمن المحروقات، يلجأون غير آبهين إلى تفريغ الحمولة في أقرب نقطة آمنة بعيدا عن الرقابة".
وأشار علي رمضان إلى أن "أصحاب الصهاريج يقومون بتفريع حمولاتهم في أودية الطرة والشجرة وعمراوة وذنيبة بدلا من الذهاب إلى مكب الأكيدر، ما يتسبب بتفاقم البؤر البيئية في تلك المناطق، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة وربط الصهاريج بأجهزة تتبع لمراقبتهم".
ولفت إلى أن "لواء الرمثا تحيطه محطات التنقية والمكبات والمتمثلة بمحطة تنقية إربد غربي منطقة الشلالة، ومكب الأكيدر من الجهة الشرقية، ومحطة التنقية شمالي الرمثا، ومحطة تنقية جامعة العلوم والتكنولوجيا جنوبا ومحطة تنقية في مدينة الحسن الصناعية وأخرى بمدينة السايبر ستي".
ويرى رمضان أن "الرمثا باتت محاطة بالعديد من البؤر البيئة الساخنة التي تشكل قلقا وإزعاجا للسكان ليس أقلها انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض"، مشيرا إلى أن "المحطات تنبعث منها روائح كريهة، وباتت ومع التمدد بالعمران تجاورها العديد من المنازل السكنية".
وقال المواطن أحمد أبو عاقولة إن "استمرار تفريغ صهاريج النضح لحمولاتها من المياه العادمة في الأراضي الفارغة تسبب بتشكل مستنقعات من المياه الآسنة، إلى جانب انتشار البعوض والحشرات"، لافتا إلى أن "بعض أصحاب الصهاريج يقومون بتفريغ حمولاتهم في أوقات النهار دون أن يكترثوا لأحد".
بدوره، أكد متصرف لواء الرمثا الدكتور بكر الكعابنة أن "المتصرفية تتخذ أشد الإجراءات الإدارية بحق أي صاحب صهريج يضبط أثناء تفريغ المياه العادمة في الأماكن غير المخصصة، إضافة إلى فرض كفالة مالية عالية القيمة بحق المخالفين".
وشدد على أن "المتصرفية لن تتهاون بهذا الأمر في ظل ما يسببه من مشاكل بيئية تؤثر على السلامة العامة".
ولفت إلى أن "المتصرفية من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والبلديات تقوم باستمرار بجولات رقابية على الأماكن التي يقوم سائقو الصهاريج بتفريغ حمولاتهم فيها"، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة وسيتم التعامل معها بشكل سري.
ولفت إلى أن "بعض أصحاب الصهاريج يقومون بإزالة لوحات الأرقام عن مركباتهم، خوفا من ضبطها، إضافة إلى أن هؤلاء يختارون أوقات المساء لتفريغ حمولاتهم بعيدا عن أعين الرقابة، الأمر الذي يحتم على المواطن التبليغ عن أي صهريج يقوم بتفريغ حمولته في الأراضي الزراعية أو بجانب الطرق".
وقال الناطق الإعلامي في وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات لـ "الغد" إن "الوزارة تتابع صهاريج النضح بالرمثا بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة".
وأكد أن "جميع الصهاريج مراقبة من خلال أجهزة تتبع، غير أن بعض أصحاب هذه الصهاريج يستعملون أساليب ملتوية لتعطيل جهاز التتبع لساعات معينة".
وأشار إلى أنه "وفي حال اكتشاف ذلك يتم التعامل مع المخالفين بالطرق القانونية المعمول بها".
ولفت إلى "هناك أنواعا من الصهاريج تحمل لوحات أرقام رسمية، مما يتطلب من المواطنين أخذ أرقام هذه الصهاريج وإبلاغ الجهات المعنية مباشرة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار إلى أن "هناك أيضا نوعا ثالثا من الصهاريج والتي لا تحمل لوحات بالأصل، وهنا يأتي دور المواطن بسرعة الإبلاغ عنها في حال مشاهدتها"، لافتا إلى جاهزية المعنيين في الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعامل مع هذه الحالات، علما بأن دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة تقوم بجولات وعلى مدار الساعة في تلك المناطق، وفق تأكيده.

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