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23 ألف مخالفة إشارة ضوئية بإربد

10/2/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






كشفت الإحصائيات التي أفرج عنها قسم سير إربد والخاصة بعدد ونوعية المخالفات المرورية المرتكبة خلال العامين الماضيين والعام الحالي حتى شهر آب (أغسطس)، عن حالة فوضى يعيشها الواقع المروري في محافظة إربد، مقابل تساؤلات عن إمكانية مساهمة قانون السير الجديد بالحد منها.
الأرقام التي ساقها رئيس قسم سير إربد الرائد مخلد العبادي خلال لقاء حوراي حول "قانوني السير والجرائم الإلكترونية وظاهرة إطلاق العيارات النارية" ونظمه مجلس الأمن المحلي في مركز أمن المدينة بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، كشفت عن ارتفاع متتال بعدد حوادث السير التي وقعت خلال ثلاث سنوات والتي بلغت 11 ألفا و258 حادثا، في عام 2021، نجم عنها 75 وفاة، و1299 إصابة بشرية، فيما بلغت عام 2022 ما يقارب 15 ألفا و174 حادثا نجم عنها 73 وفاة و1309 إصابات.
أما في العام الحالي وحتى شهر آب (أغسطس) فقد شهد وقوع ما يقارب 10 آلاف و684 حادثا مروريا نجم عنها 49 حالة وفاة و922 إصابة بشرية.
ووفق العبادي، فإنه وبمقارنة هذا العام مع حوادث العامين الماضيين فإنها في ارتفاع مستمر.
في جانب آخر يعكس خطورة الوضع المروري بإربد، أشار العبادي إلى أن ما يقارب من 22 ألفا و 616 مخالفة تجاوز إشارة ضوئية وقعت منذ بداية العام وحتى الآن، فيما سجل العام الماضي كاملا 16 ألفا و522 مخالفة.
كما بين العبادي أن عدد مخالفات "التشحيط بالعجلات" منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن بلغت 993 مخالفة، فيما بلغت العام الماضي 464 مخالفة.
وبلغت مخالفات السير عكس الاتجاه عن نفس الفترة 710 مخالفات، مقارنة مع 1254 العام الماضي كاملا، فيما بلغت مخالفات المسير بشكل مواكب العام الماضي 1151 مخالفة، أما العام الحالي فبلغت 546 مخالفة.
وعرض العبادي لأبرز التعديلات التي طرأت على قانون السير، والذي بدأ العمل به منذ ما يقارب الشهر، مؤكدا أن تغليظ العقوبات جاء على المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والسائقين على حد سواء ومنها تجاوز الإشارة الحمراء والمسير بعكس اتجاه السير، فيما بقيت بعض المخالفات على وضعها دون أي تغيير.
وأكد أن هناك التزاما كبيرا من قبل السائقين بعد تطبيق قانون السير وانخفضت عدد المخالفات بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن السائق الملتزم غير معني برفع قيمة المخالفة وإنما القانون وجد ليشكل رادعا للسائقين غير الملتزمين.
وأكد مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة أن قيمة المخالفات في الدول العربية والأجنبية مضاعفة وبالتالي هناك التزام كبير من قبل السائقين، معتبراً أن تغليظ الغرامات والعقوبات على المخالفين هدفه الحد من الحوادث التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وتسببت بإعاقات دائمة للمصابين ووفيات.
وأوضح الكساسبة أن السائق الملتزم لا يخالف، وإنما وجد القانون الجديد لمعاقبة المخالفين المستهترين بأرواح المواطنين، مبينا أن هناك التزاما كبيرا ملحوظا من قبل السائقين في إربد بعدم المخالفة، مؤكداً أن القانون ليس جبائيا كما يدّعي البعض وإنما وجد للحد من المخالفات الخطيرة.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن قانون السير الجديد وتغليظ العقوبات أسهم بشكل كبير بالحد من المخالفات الكبيرة التي كان يرتكبها بعض السائقين من تجاوز للإشارة الحمراء والمسير بعكس الاتجاه وغيرها من المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والسائقين الملتزمين.
وأكد الشوحة أن غالبية السائقين باتوا ملتزمين بقانون السير نظرا لتغليط العقوبات المالية على المخالفين، مشيراً إلى أن ظاهرة استخدام الهاتف أثناء القيادة في شوارع إربد تراجعت بنسبة كبيرة نظراً لارتفاع قيمة المخالفة إلى 30 دينارا.
من جانبه، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن البلدية قامت خلال الفترة الماضية وقبل تطبيق قانون السير بتأهيل الشوارع وعمل ممرات مشاة نظرا لوجود بنود مخالفة لكل شخص يقوم بالسير في الأماكن غير المخصصة، إضافة إلى أن البلدية بصدد شراء كاميرات مراقبة للحد من تجاوز الإشارة الحمراء والسرعات التي تشهدها بعض الشوارع.
وأكد الكوفحي أن الجميع مع تغليظ العقوبات ومضاعفتها، وخاصة المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، كتجاوز الإشارة الحمراء، مبينا أن ارتفاع حجم الإيرادات التي تأتي لمحكمة البلدية والمقدرة بـ 2 مليون دينار سنويا ومئات المواطنين الذين يراجعون البلدية يوميا للاعتراض تدل على أن هناك تجاوزات كبيرة وعدم التزام بقانون السير.
وأكد عضو مجلس محلي المدينة قاسم الداود أن المجلس شريك أساسي مع جميع الجهات المعنية في محافظة إربد لتبني القضايا الساخنة والتي لها تماس مباشر مع المواطنين. ولفت إلى دور المجلس في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحوادث السير وغيرها من خلال تبني المجلس العديد من المبادرات ووثائق الشرف وتوقيعها من جميع الفاعليات الرسمية والشعبية.
كما أكد المشاركون باللقاء أهمية محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها في ظل ما تسببه من مآسٍ وتحويل الأفراح إلى أحزان. وفيما يخص تغليظ العقوبات في قانون الجرائم، اعتبر المشاركون أنه جاء بهدف حماية المجتمع من بعض الأشخاص الذين يحاولون القيام بأعمال ابتزاز واغتيال للشخصيات والاحتيال وغيرها.

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