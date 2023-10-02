سباح العدالة يسجل الرقم الأعلى

سباح العدالة يسجل الرقم الأعلى
التاريخ
10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل سباح العدالة علي العبدالوهاب أعلى رقم قياسي على مستوى المملكة في سباق 50م ظهـر، بزمـن 28:19 ثانيـة، محطـما الرقم السابق 28:45 ثانيـة، محققا المركز الأول ببطولة المملكة.
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