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سباح العدالة يسجل الرقم الأعلى

10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل سباح العدالة علي العبدالوهاب أعلى رقم قياسي على مستوى المملكة في سباق 50م ظهـر، بزمـن 28:19 ثانيـة، محطـما الرقم السابق 28:45 ثانيـة، محققا المركز الأول ببطولة المملكة.

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