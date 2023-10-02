الطائف تستضيف البطولة العربية العسكرية للتايكوندو

الطائف تستضيف البطولة العربية العسكرية للتايكوندو
التاريخ
10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) انطلقت البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو، بمشاركة أكثر من 110 رياضيين يمثلون قوات 9 دول، بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن خالد الشيبة، التي تستمر لمدة 7 أيام.
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