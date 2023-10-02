Tuesday, 03 October 2023 08:18 GMT

الطائف تستضيف البطولة العربية العسكرية للتايكوندو

10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو، بمشاركة أكثر من 110 رياضيين يمثلون قوات 9 دول، بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن خالد الشيبة، التي تستمر لمدة 7 أيام.

MENAFN02102023000089011017ID1107176956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث