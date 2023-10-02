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الرياضة للجميع يفعل 5 ملاعب

10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، فعالية الرياضة المضيئة في قبة الرياضة للجميع بالدمام، إذ استضافت القبة المهتمين من أفراد المجتمع لممارسة أنواع الرياضة المختلفة عبر عديد من البرامج الرياضية الممتعة.
وبدأت القبة الرياضية التي تضم 5 ملاعب تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات والإمكانيات المتطورة في استقبال أفراد المجتمع لممارسة أنواع الرياضة المختلفة.

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