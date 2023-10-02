الرياضة للجميع يفعل 5 ملاعب
التاريخ
10/2/2023 11:19:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، فعالية الرياضة المضيئة في قبة الرياضة للجميع بالدمام، إذ استضافت القبة المهتمين من أفراد المجتمع لممارسة أنواع الرياضة المختلفة عبر عديد من البرامج الرياضية الممتعة.
وبدأت القبة الرياضية التي تضم 5 ملاعب تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات والإمكانيات المتطورة في استقبال أفراد المجتمع لممارسة أنواع الرياضة المختلفة.
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