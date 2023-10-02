تحضير فعلي
التاريخ
10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) دشن مدرب التعاون البرازيلي بريكليس شاموسكا، تحضيرات الذئاب الفعلية لمواجهة الطائي، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.
نوع تدريبات فريقه ما بين اللياقية والفنية، وأخضع لاعبيه لمناورة تكتيكية.
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