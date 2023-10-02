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السلة لعبور الأردن نحو نصف النهائي

10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة السلة إلى بلوغ نصف نهائي اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو2022، المقامة حاليا في الصين، ومواصلة منافسته على إحدى ميداليات اللعبة، حينما يواجه منتخب الأردن، اليوم، لحساب ربع النهائي، وكان الأخضر عبر دور الـ16 عقب تغلبه، أمس، على منتخب هونغ كونغ 95 /72، فيما كسب منتخب الأردن نظيره الفلبيني 87/ 62.

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