السلة لعبور الأردن نحو نصف النهائي

السلة لعبور الأردن نحو نصف النهائي
التاريخ
10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة السلة إلى بلوغ نصف نهائي اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو2022، المقامة حاليا في الصين، ومواصلة منافسته على إحدى ميداليات اللعبة، حينما يواجه منتخب الأردن، اليوم، لحساب ربع النهائي، وكان الأخضر عبر دور الـ16 عقب تغلبه، أمس، على منتخب هونغ كونغ 95 /72، فيما كسب منتخب الأردن نظيره الفلبيني 87/ 62.
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