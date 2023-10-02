يومان لاكتشاف مواهب تبوك

(MENAFN
- Al Watan) ينطلق، اليوم، برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في تبوك، الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية ويستمر لمدة يومين، ويهدف لاكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ومن المقرر أن يقام المهرجان في 8 مدن قادمة هي: جدة وأبها والجوف وحفر الباطن والدمام والباحة والمدينة المنورة والرياض.
وتعد مدينة تبوك هي السابعة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بالمنطقة، إذ سيخضعون لتجارب الأداء، التي بناء عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية.
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