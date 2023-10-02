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يومان لاكتشاف مواهب تبوك

10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق، اليوم، برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في تبوك، الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية ويستمر لمدة يومين، ويهدف لاكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ومن المقرر أن يقام المهرجان في 8 مدن قادمة هي: جدة وأبها والجوف وحفر الباطن والدمام والباحة والمدينة المنورة والرياض.
وتعد مدينة تبوك هي السابعة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بالمنطقة، إذ سيخضعون لتجارب الأداء، التي بناء عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية.

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