الشرقية تجهز الطائرة الخضراء للتحدي

الشرقية تجهز الطائرة الخضراء للتحدي
التاريخ
10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب المنتخب السعودي للكرة الطائرة المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش، تدريبات الأخضر في معسكره المقام حاليا في المنطقة الشرقية، الذي يستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوية.وسيخوض الأخضر خلال فترة المعسكر مواجهتين مع أندية المنطقة الشرقية، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين من أجل اختيار التشكيلة المثالية للتحدي الآسيوي.
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