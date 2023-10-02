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الشرقية تجهز الطائرة الخضراء للتحدي

10/2/2023 11:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب المنتخب السعودي للكرة الطائرة المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش، تدريبات الأخضر في معسكره المقام حاليا في المنطقة الشرقية، الذي يستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوية.وسيخوض الأخضر خلال فترة المعسكر مواجهتين مع أندية المنطقة الشرقية، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين من أجل اختيار التشكيلة المثالية للتحدي الآسيوي.

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