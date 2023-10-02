أحد للخروج من الخطر بالجندل

(MENAFN
- Al Watan) تتواصل الإثارة في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما تقام اليوم 3 مواجهات قوية ومهمة للفرق المتواجهة، فعلى ملعبه يستقبل أحد الذي يعاني في مراكز القاع والهبوط بعدما جمع فقط 3 نقاط من أصل 18 نقطة، نظيره الجندل صاحب النقاط الـ7 والساعي إلى تحسين موقعه في وسط الترتيب والاقنراب من مراكز الدفء بشكل أفضل قبل التفكير في المنافسة على أحد مراكز الصعود. وفي الرس يلتقي على ملعب نادي الحزم الخلود الذي حصد 10 نقاط خلال الجولات الماضية وقدم نفسه بقوة في كأس خادم الحرمين الشريفين رغم خروجه على يد الاتحاد بركلات الترجيح، والراغب في استمرار زحفه نحو مركز قريب من مقدمة الترتيب، والعين
وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الذي ظهر بشكل رائع خلال الجولات السابقة وجمع 10 نقاط، والفيصلي المتأرجح الذي حصد 12 نقطة ويريد تعويض خسارته الماضية أمام القادسية
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