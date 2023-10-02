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أحد للخروج من الخطر بالجندل

10/2/2023 11:18:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل الإثارة في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما تقام اليوم 3 مواجهات قوية ومهمة للفرق المتواجهة، فعلى ملعبه يستقبل أحد الذي يعاني في مراكز القاع والهبوط بعدما جمع فقط 3 نقاط من أصل 18 نقطة، نظيره الجندل صاحب النقاط الـ7 والساعي إلى تحسين موقعه في وسط الترتيب والاقنراب من مراكز الدفء بشكل أفضل قبل التفكير في المنافسة على أحد مراكز الصعود. وفي الرس يلتقي على ملعب نادي الحزم الخلود الذي حصد 10 نقاط خلال الجولات الماضية وقدم نفسه بقوة في كأس خادم الحرمين الشريفين رغم خروجه على يد الاتحاد بركلات الترجيح، والراغب في استمرار زحفه نحو مركز قريب من مقدمة الترتيب، والعين
وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الذي ظهر بشكل رائع خلال الجولات السابقة وجمع 10 نقاط، والفيصلي المتأرجح الذي حصد 12 نقطة ويريد تعويض خسارته الماضية أمام القادسية

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