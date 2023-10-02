Tuesday, 03 October 2023 08:17 GMT

ماذا تعني قفزة الطيران السعودي للشركات العالمية والمستثمرين

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدت المجلة الاقتصادية الأمريكية ((فوربس)) إعجابها بالقفزة السعودية في مجال الطيران، وذلك وفقا لتقييم نشرته المجلة في تقرير لها حول تطور المملكة كدولة مبتكرة في مجال الطيران.
وكتبت ((فوربس)) في تقريرها المعد من محلل الأعمال والإستراتيجيات والمدير التنفيذي لشركة Skytex Aero هنري الهلالي ((السعودية تعيد تعريف مستقبلها مع رؤية المملكة 2030، إذ إن هذا المخطط لا ينوع الاقتصاد فحسب، بل يرفع أيضا مكانة السعودية في مجال الطيران العالمي. وعلى الرغم من التحديات العالمية، فإن السعودية تظهر قدرة واضحة على التكيف والطموح. واليوم، تقف المملكة العربية السعودية كحلقة وصل عالمية رئيسية، وأعتقد أن صعودها في مجال الطيران يظهر قوة الرؤية والابتكار)).
وتسعى المملكة لأن يصبح قطاع الطيران هو الأول في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030.
رؤية تركز على المستقبل
وقال هنري في تحليله إن المملكة تتفانى في تنويع اقتصادها، وتركز بشكل خاص على مجال الطيران الذي يعتبر شهادة على رؤيتها التي تركز على المستقبل.
بالنسبة للقادة في مجال الطيران، فإن تطور السعودية لا يشير فقط إلى وجود سوق ناشئة، بل إنه يبشر أيضا بولادة مركز نابض بالحياة يعج بالابتكار والإمكانات التعاونية.

وأضاف: ((أعتقد أن الخطوات التي قطعتها المملكة في مجال الطيران يمكن أن تقدم نماذج جديدة للنمو والقفزات التكنولوجية ونماذج الأعمال الديناميكية. فيجب على القادة والشركات الذين يطمحون إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في بانوراما الطيران العالمية ألا يكتفوا بمراقبة فرص الطيران في السعودية بل التفكير فيها أيضا)).
تطور قطاع الطيران السعودي
تطورت السعودية كثيرا في مجالات الطيران، وتتماشى هذه القفزات مع استحداث برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإبرام صفقات مع رواد صناعة الطيران العالميين مثل ((بوينج)).
ولا يقتصر استكشاف السعودية على طرق الطيران التقليدية، إذ كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رائدة في التقدم في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وحلول الطيران المستدامة.
مشاركة القطاع في الناتج المحلي
تشير الطموحات السعودية في مجال الطيران إلى رؤية أوسع يمكن أن تعيد تعريف المشهد الاقتصادي، ويمكن أن تكون النتيجة الأولية لهذا التوجه هي التحرك نحو توطين سلسلة توريد الطيران. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمملكة أن تقلل من اعتمادها على الواردات، وبالتالي دعم الناتج المحلي وإظهار أثر لصناعة الطيران في الاقتصاد المحلي.

كما أن وجود كيانات عالمية في قطاع الطيران السعودي سيجذب اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الصناعة، بما في ذلك الموردين ومصنعي المعدات الأصلية. وقد يؤدي ذلك إلى طفرة في تطوير البنية التحتية، التي تمتد عبر الطرق والموانئ ومراكز التكنولوجيا، فضلا عن تعزيز القطاعات الإضافية مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات.
إنجازات لقطاع الطيران السعودي 2023
- 42 % نمو أرقام الحركة الجوية خلال الـ 4 شهور الأولى.
- 35.8 مليون مسافر مقارنة بـ 25.3 مليونا في نفس الفترة من 2022.
- 23.5 % زيادة عدد الرحلات بحوالي 263 ألف رحلة.
- 131 وجهة بزيادة 57 وجهة مقارنة بـ 74 وجهة بنفس الفترة 2022.
- 6.7 % ارتفاع المسافرين للرحلات الداخلية.
- 95.5 % ارتفاع المسافرين الدوليين.
- 10.2 % ارتفاع حجم الشحن الجوي.
تقدم الطيران السعودي محليا وعالميا
- الإعلان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة ((طيران الرياض)).
- حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران.
- المركز السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران.
- تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي.
- تقدم مطارات المملكة ضمن تصنيف أفضل 50 مطارا في العالم.

MENAFN02102023000089011017ID1107176930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث