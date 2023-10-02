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مراجعات في مصطلحات ومفاهيم المذاهب الفكرية

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) نظرًا لحداثة المذاهب الفكرية في الواقع العربي إذ لا توجد دراسات علمية محايدة فمعظم تلك الدراسات يكتنفها قدر كبير من الغموض والإبهام ولا تأخذ سبيل الحياد العلمي وإنما أقرب ما تكون إلى ردود الأفعال وفي الوقت نفسه لا تخضع تلك المذاهب الفكرية لنسق عقلي نؤمن به عن اقتناع عقلي ووجداني.
مما يحتم إعادة كتابة المذاهب الفكرية وفق رؤية علمية وأسس موضوعية ومنظور محايد.
ففي محاضرة علمية في مركز الثلاثاء الثقافي تحدثت عن أحد فروع تلك المذاهب الفكرية وهو الليبرالية في قراءة تحليلية لمبادئها وأفكارها وتعاليمها ومناهجها الفكرية وأصولها وأسسها التاريخية والفلسفية وخصائصها ومجالاتها وتحولاتها التاريخية والفلسفية.
فالفكر الليبرالي نظام فكري فلسفي متداخل، كل دارس ينظر له من زاويته الخاصة، فمن الباحثين من ينظر له من زاوية فكرية، وآخر من زاوية اقتصادية أو من ينظر له من منظور سياسي أو فلسفي أو إنساني كلٌّ بحسب وعيه وفكره ومنهجه وفلسفته.
والليبرالية تختلف من مكان إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر.
وقد اعتمد الفكر الليبرالي في مصادره الرئيسة على كتابات فلاسفة التنوير كجون لوك [1632 - 1704م] وآدم سميث [1732 - 1790م] وجان فرانسوا فولتير [1694 - 1778م] وجان جوك روسو [1712 - 1778م] وجيرمي بنثام [1748 - 1832م] وأليكسيس دي توكفيل [1805 - 1859مچ يرى أن الفكر الليبرالي لم يتشكل على يد مفكر واحد أو في زمن واحد بل اشترك في وضع أصوله عدد من المفكرين في أزمنة وأمكنة مختلفة، فهو خلاصة تجربة إنسانية امتدت لأربعة قرون شكلت نمطًا فكريًا عامًا ومنظومة متشابكة من المبادئ والأفكار والمعتقدات والقيم والمناهج.
فالليبرالية كغيرها من الظواهر الفكرية تحمل دلالات ومناهج وطرائق مختلفة ومتباينة، ولا يوجد نظام فكري محدد يتفق عليه الدارسون، ويرجع الباحثون السبب في صعوبة تحديد المفهوم لارتباطه بإشكالات كبرى تعاني منها أغلب مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي هذا يرى المفكر ياسين الحافظ أن الليبرالية منظومة من الأفكار والقيم والمبادئ التي تكونت في الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
وترى الموسوعة الأمريكية الأكاديمية أن الليبرالية فلسفة سياسية تركز على الحرية الفردية.
وتنظر الموسوعة الفلسفية إلى أن الليبرالية كغيرها من الظواهر الفكرية تحمل دلالات مختلفة ولا يوجد اتفاق حول مفهوم محدد لها، ويتفق جميع الدارسين على عدم الوصول إلى تعريف دقيق متفق عليه، بل إن الإجماع على تعريف واضح ودقيق لمفهوم الليبرالية أمر غير ممكن وربما عديم الجدوى. فالمفاهيم ليست مجرد ألفاظ يمكن الوصول إلى دلالاتها عن طريق المعاجم بل هي أفكار مجسدة للواقع وموصولة بالتاريخ بما فيه من تدافع وصراع واختلاف وتوافق، وهذا ما يجعل المفهوم يأخذ معاني متعددة حسب القراءة المقدمة، بما يعني أن الحديث عن ليبرالية واحدة هو وقوع في دائرة التعميم، وهذا بطبيعة الحال يولد خلطًا والتباسًا في المفهوم نفسه.
ومع ذلك يمكن القول: إن الليبرالية مصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية (liber) حيث يؤكد الدكتور عبدالله العروي أن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهي، والباعث والهدف والأصل والنتيجة في حياة الإنسان.
ولذلك فالليبرالية لم تتخذ مصطلحًا أو مفهومًا واحدًا يمكن البناء عليه وإن كان هنالك من يرجع أصل المصطلح إلى كلمة (liberalism) في الإنجليزية وكلمة (liberalisme) في الفرنسية وهي تعني التحررية ويعود اشتقاقها إلى (liberty) في الإنجليزية، و(liberte) في الفرنسية ومعناها الحرية.
فعندما نقف على بعض تعريفات الليبرالية في بيئتها الغربية تظهر لنا مجموعة من التعريفات المختلفة:
فقد عرفها الفيلسوف (جان جاك روسو) بأنها الحرية الحقة في تطبيق القوانين.
وعرفها المفكر الفرنسي (لاشلييه) بالانفلات المطلق.
وعند الفيلسوف (هوبز) بغياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء.
وعند المفكر (هاليفي) بأنها الاستقلالية عن العلل الخارجية.
وقد عرفتها موسوعة لالاند: بانعدام الموانع والعوائق.
وقد دخلت الليبرالية دائرة التعريفات العربية فيعرفها الأديب منير البعلبكي بأنها فلسفة سياسية ظهرت في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر ثم اتخذت أشكالًا مختلفة وأزمنة وأمكنة مختلفة.
وترى الموسوعة العربية العالمية أن الليبرالية فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحريات والمساواة وإتاحة الفرص.. وفي المعجم الفلسفي: الليبرالية نظرية سياسية ترقى إلى مستوى الأيديولوجيا.
وتعرفها الموسوعة الميسرة: بأنها مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة.. ويعرفها المؤرخ الدكتور سيار الجميل: بأنها مذهب فكري وسياسي ينادي بالحرية المطلقة في الحقل الاقتصادي نه والسياسي والاجتماعي.
والليبرالية فكرة ليست من نتاج مفكر واحد، ولا وليدة بيئة ثقافية أو ظروف زمنية واحدة، فقد تعددت تعريفاتها بعد أن استقرت فلسفة فكرية غربية تنزع إلى المادية والفردية، والتحرر من كل قيد أو ثابت وإن كان كل ما تقدم من تعريفات يغلب عليها الطابع المعجمي ويجد المتأمل فيها خصائص ومشتركات لا يكاد ينفك عنها مفهوم من هذه المفاهيم فهي بحسب هذه المفاهيم مذهب إنساني مادي ينطلق من الإنسان ويتوجه إليه وينتهي به.
وليست الليبرالية مجرد طريقة تفكير فحسب، بل هي منظومة فكرية كلية تتناول الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما تشمل المناهج الفكرية والعلمية.
فالليبرالية تقوم على الحياد التام تجاه كل العقائد والملل والمذاهب لكل فرد أن يعتنق ما يشاء وله الاستقلال التام في ذلك لا يجبر على فكر أبدًا ولو كان حقًا وهو ما عبر عنه هاليفي بالحرية الميتافيزيقية، فهو بهذا المعنى يحقق العلمانية في الفكر الليبرالي.
ولذا لا نجد دولة تتصف بالليبرالية إلا وهي علمانية المذهب في الفكر والتطبيق.
ومن خلال هذه المفاهيم، يمكن تلمس الأسس والمكونات التي يقوم عليها الفكر الليبرالي والتي عبر عنها جون جراي بالفردية والحرية والعقلانية.
فالليبرالية الغربية من حيث النشأة لم تنطلق من فكرة متكاملة، ولم تشكل نظرية متماسكة إلا بعد سنوات طويلة من نشأتها، كغيرها من النظريات والحركات الاجتماعية والمذاهب الفكرية والفلسفية.
إلا أن بعض الباحثين في الحركات الاجتماعية يؤرخون بالقرن السادس عشر بداية أسس المبدأ التحرري، وفي القرن السابع عشر قيادة الفكر الفلسفي العقل الإنساني إلى التحرر من سلطة الكنيسة، إذ أن التجربة الدينية للمسيحية الأوروبية في القرون الوسطى كانت تجربة مريرة للتدين المسيحي.
وفي القرن الثامن عشر كانت بداية تداول مصطلح الليبرالية وصولًا إلى القرن التاسع عشر الذي يعتبر لدى معظم الباحثين الاجتماعيين التاريخ الذي انطلقت فيه الليبرالية.
يقول جون جراي: إذا كان لليبرالية تاريخ محدد، فهو القرن التاسع عشر، حين اكتسبت الليبرالية مدلولها المعاصر فمصطلح ليبرالي لم يستخدم منهجيًا قبل ثلاثينيات القرن التاسع عشر.
وقيل أن حروب الأديان الطاحنة والطويلة التي شهدها تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، والتي قادت الى التسامح، كانت لحظة ميلاد الليبرالية، وإن كان هذا الربط المنهجي لا يستقيم مع المذاهب الفكرية، إذ أنه يعود إلى حقيقة التسامح وليس الى الليبرالية.
وقد حاول بعض المفكرين تحديد بداياتها من خلال مجالاتها:
ففي المجال السياسي كان الحزب الإسباني أول من تبنى كلمة الليبرالية عام 1810م.
وفي عام 1886م نشأ في بريطانيا حزب ليبرالي.
أما في المجال الفكري فيرجع إلى ديمقراطي أثناء القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وإلى حركة الإصلاح البروتستانتية، وإن كان هنالك من المؤرخين الاجتماعيين من ينظر لليبرالية بأنها مجرد ردود أفعال لتسلط الكنيسة والإقطاع في العصور الوسطى بأوروبا.
وقد أسهمت في تكوين فلسفة المذهب الليبرالي ثلاثة مصادر رئيسية هي: كتابات جون لوك وأفكار فلاسفة ما يسمى بالاستنارة والمدرسة النفعية بالإضافة إلى تأثير كل من الثورتين الأمريكية [1776م] والفرنسية [1789م].
ولكن لا يغيب الأثر الكبير في نشأة الليبرالية الذي أحدثه كل من المذهب البروتستانتي وحركة الإصلاح الديني فقد ساندا الليبرالية بأفكارهما الجديدة، وأضعفا سلطة الكنيسة وتبنيا النزعة الفردية والاقتصادية.
وكذلك الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية التي قامت ببعث الآداب الإغريقية اليونانية بما تحمله من معاني التحرر من قيود الكنيسة الدينية وقد دفعت هذه الحركة الفكر الأوروبي نحو الليبرالية من ناحية التحرر من العقائد الدينية، والظهور على الفكر القديم، وتعميق مبادئ الفردية والحرية، وتعظيم دور الإنسان الفرد، والتركيز على محوريته.
ولم تظهر الليبرالية بوصفها مذهبًا سياسيًا قبل القرن التاسع عشر، ولكنها قامت بوصفها أيدلوجية قامت على أفكار ونظريات تنامت قبل ذلك ب300 عام، حيث نشأت الأفكار الليبرالية مع انهيار النظام الإقطاعي في أوروبا، والذي حل محله المجتمع الرأسمالي أو مجتمع السوق وبتعبير آخر اقتصاد السوق الحر بحسب المفكر الأمريكي فكوياما.
وتتعدد مجالات الليبرالية إلى ثلاث مجالات: السياسية، والاقتصادية، والفكرية.
فالليبرالية السياسية نظام سياسي يقوم على ثلاثة أسس العلمانية والديمقراطية والحرية الفردية وعلى التعددية والفصل بين السلطات.
أما الليبرالية الاقتصادية فهي نظام اقتصادي يؤمن بأن الاقتصاد تحكمه قوانين ثابتة تقوم على العرض والطلب، وتعتبر الرأسمالية هي المكون الرئيسي لليبرالية الاقتصادية، وأصبح مصطلح الليبرالية الاقتصادية واقعًا ملموسًا في الفكر الاقتصادي، وتتمثل الليبرالية الاقتصادية في الملكية الخاصة، وحرية التجارة والتملك.
والليبرالية الفكرية تعني استقلالية الفرد بشكل كامل في تحديد خياراته الفكرية والعقائدية.
وترتكز الليبرالية على منظومة من القيم والمبادئ الأساسية لليبرالية وتتمثل في:
الفردانية: وتعني العناية بالفرد واحتياجاته وخياراته ورغباته، وذلك عن طريق تقوية مركز الفرد في المجتمع، والفردانية مذهب فكري - سياسي ينطلق من اعتبار الفرد أساسًا في تفسير التاريخ.
الحرية: تعد الحرية القيمة العليا المشتركة في الفكر الليبرالي.
العقلانية: وتعني استقلال العقل بإدراك الحقائق، وذلك عن طريق الحس والتجربة.
المساواة: وهي أن يتمتع الأفراد بحقوق متساوية لإنسانيتهم بقطع النظر عن العرق، أو الجنس أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية.
التسامح: وهو مبدأ اجتماعي إنساني يقوم على احترام حريات الآخرين وقبول الآخر.
الإنسانية: تعني أن الليبرالية في جميع مجالاتها إنسانية الطابع والهدف.
ومن الناحية الفكرية، تعني حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير.

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