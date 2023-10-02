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بعقل نقي وقلب صادق تأتي الحكمة

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في ثقافتنا، نميل إلى الاعتقاد بأن الحكمة تأتي من الكتب، وأن العقل هو مقر كل المعرفة؛ خبرة كانت أم معلومات، لكن الحكمة ليست شيئًا يمكننا اكتسابه بسهولة أو بشكل عرضي، فهي ليست متعلقة بالعقل فقط، بل متعلقة بالقلب أيضًا، لأنه بالرغم من أن عقولنا يمكن أن تزودنا بالمعرفة التي لا غنى عنها، أحيانًا يكون لقلوبنا رؤى وتفسيرات لا تستطيع حتى عقولنا فهمها!
عندما نفكر بالأخلاق يجب أن يكون من منطلق أنها مطلقة وثابتة، وإلا فلن تكون أخلاقًا بل أفكار وتعليمات! لا ينبغي للأخلاق أن تتغير لتساير عصر أو تتقلص لتتماشى مع متطلبات الحداثة العالمية من حولنا؛ إن القلب يستوعب أن الأخلاق تنطوي على العدل والشفقة والرحمة كفعل بينما العقل يستوعب ذلك كمعلومة، فالعقل يتعامل في الأساس مع المعلومة من منطلق ((الأنا)) بينما القلب يتعامل مع المعلومة من منطلق ((نحن)).
إذا أيهما نُفعّل حكمة العقل أم حكمة القلب؟
إن الذكاء العاطفي والحدس هما أساس حكمة القلب، والتي تنطوي على الفهم والتواصل مع الذات والآخرين على أساس المشاعر والقيم، بينما نجد أن الذكاء المعرفي والفكري هما أساس حكمة العقل، والتي تتضمن تحليل المعلومات واتخاذ القرارات بناءً على المنطق والأدلة. نعم، كلا النوعين من الحكمة ضروريان، لكنهما يمكن أن يؤديا في بعض الأحيان إلى وجهات نظر وقرارات مختلفة! وعليه من الأهمية بمكان أخذ كليهما معًا بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المهمة والتعامل مع المواقف المختلفة لتجنب اتخاذ القرارات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوحشية من شدة قسوتها! وكمثال على هذه الحالة، جوناثان سويفت (مؤلف: رحلات جوليفر) الذي قدم ورقته التهكمية الصادمة: ((اقتراح متواضع: للحيلولة دون أن يصبح أطفال الفقراء في إيرلندا عبئا على ذويهم ولجعلهم أعضاء نافعين في المجتمع))، والتي خاطب من خلالها شريحة معينة من الأرستقراطية الإنجليزية التي كانت تتفاخر حينها بحمل شعلة عصر التنوير (العقل)، ولكنها تسببت من خلال إصدار القرارات والأنظمة غير الإنسانية بالمجاعة في إيرلندا في القرن السابع عشر؛ بالمناسبة لم يضف أي جزء في نهاية المقترح ليعرض الحلول الإنسانية للتعامل مع المجاعة، بل إنه حتى لم يشرح ولم يوضح أسلوبه في الكتابة وفُهمت الرسالة: إن تفضيل استخدام حساب المادة (المصلحة الخاصة: حكمة العقل) على حساب الإنسانية (المصلحة العامة: حكمة القلب)؛ يؤدي إلى الدمار!
يجب أن يكون العقل والقلب مستعدين بالتحلي بالتواضع قبل أن يتمكنا من فهم الحكمة وتطبيقها بشكل كامل، فبدون التواضع، يمكن أن تؤدي المعرفة إلى الغطرسة وقساوة القلب؛ في حين أن المعلومات يمكن أن تزيد من الذكاء، فإنها يمكن أن تخلق أيضًا ((حمقى متعلمين)) إذا لم تكن مصحوبة بالتواضع! فقط عندما يرفض القلب أي شعور بالتفوق، يمكن تلقي الحكمة ومعالجتها بشكل كامل.
يتميز الفرد المتكبر بإحساس متضخم بأهمية الذات، وغالبًا ما يعتقد أنه يمتلك فهمًا متفوقًا للحقيقة. ومع ذلك، فإن النضج الحقيقي لا يكمن في معرفة الحقيقة فحسب، بل أيضًا في تطبيقها بطريقة مسؤولة ومتواضعة. المتكبرون يفتخرون بفهمهم، بينما المتواضعون يتواضعون ويدركون الحاجة إلى الإنسانية، وذلك لأن التواضع يمحو أوهام العظمة الفكرية ويضع احتياجات الآخرين في المقام الأول؛ يستخدم المتواضعون الحكمة لنفع الآخرين، وليس أنفسهم، وهنا يكمن الجمال، وهذا الأمر بالذات يصعب على الكثير فهمه خاصة ممن يستخدمون حكمة العقل فقط؛ يدافعون بسهولة عن أنفسهم ضد الحقيقة والخير بالتبرير أو الجهل أو الأنانية، بينما القلب يعرف ما لا يستطيع العقل معرفته، وهنا تكمن إنسانية حكمة القلب.
وأخيرًا سأترككم مع القصة التالية: تم تعيين الأخصائية الاجتماعية سماح، للعمل مع حالة جديدة؛ وضاح والذي كان يعاني من الإدمان والتشرد. شغلت حالة وضاح وقتها لأن قصته شدتها ورأت بداخله بوادر استجابة، لو أنه فقط كان لديها وقت أطول، وبالرغم من ذلك صممت على مساعدته حتى ولو استنفذ جُلّ فترات راحتها واجازاتها. ولكن كان لمشرفتها نهجًا مختلفًا ورأت أن وضاح يعتبر قضية خاسرة، نظرًا لسوء حالته النفسية والصحية والتقدم الذي يكاد لا يلاحظ في حالته! كانت سماح ممزقة ما بين رغبتها في مساعدة وضاح والالتزام بأوامر مشرفتها ونهجها العملي، ولكن بعد الكثير من التفكير والحيرة، قررت أن تطلب مشورة المشرفة مرة أخرى ولكن هذه المرة بعد أن قامت ببناء خطة علاج ذات أهداف قصيرة المدى قابلة للتحقق، وبعد الاعتراض والتردد قبلت المشرفة والتي كان يهمها أن الموارد والوقت يجب أن يصرفا على قضايا أخرى ليست فقط كثيرة ولكن أيضًا قابلة للعلاج والتحسن في وقت قصير يسمح بزيادة أعداد المستفيدين وإدخال للبرنامج من هم على قائمة الانتظار، ولكنها اشترطت بأن تلتزم سماح بما جاء في الخطة والزمن المحدد، وسوف يتم متابعة الخطة وتقييمها أسبوعيًا، وأي تراجع أو عدم تقدم ملحوظ سيتم الإلغاء والتخلي عن الحالة فورًا، وعليه حصلت سماح على الضوء الأخضر وتحركت بسرعة للتنفيذ.
من هذه الخبرة تعلمت سماح بأن استخدام حكمة القلب فقط أو حكمة العقل فقط قد يؤدي إلى قرارات قاسية أو قد يعكس صورة غير مكتملة للموقف، والنهج الأفضل هو استخدام كليهما، بهذا يتحقق التوازن ما بين التعاطف والرحمة وبين التطبيق العملي والواقعية؛ لقد اتبعت نهجًا أكثر توازنًا وواصلت العمل مع وضاح، ووضعت أهدافًا وتوقعات واقعية، وبالنظر إلى الوراء، أدركت أنها تعلمت درسًا مهمًا حول أهمية الاستخدام الثنائي لحكمة القلب وحكمة العقل، فلو أنها استخدمت حكمة العقل فقط؛ بأن حسبتها بالورقة والقلم لضاع مستقبل شاب، وربما أضاعت شيئًا من إنسانيتها معه!

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