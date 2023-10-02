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اطردوا الجن من أجهزتنا الذكية

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر قبل أيام مقطعان تم تداولهما في منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) الأول بعنوان ((رجل يوثق أصواتًا مُخيفة بجانب مزرعته في البر)) والمقطع الآخر لقطة سوداء وعنوانها ((لوجيت وقلت لك إني شفت قطة سوداء ماسكة بعير بالحبل بتصدقني؟)). المهم المقطعان حازا تعليقات عدة. بدأ النقاش والحوار حول الجن والليل، التلبس والمقابر وغيرها وكأنهم يتحدثون عن فيلم رعب من أفلام هوليوود. وهنا قفزت إلى ذهني القصة التي حدثت قبل أكثر من عقد عندما قرر مجموعة من الشباب السعوديين في ثلاث مدن سعودية وفي وقت واحد أن يتجهوا نحو أماكن قديمة اشتُهرت بأن الجن يحتلها، أشهرها مستشفى مهجور في الرياض. وحمل بعضهم الكاميرات كي يصوروا الجن، وقد ساعد فيسبوك وتويتر وبلاك بيري في تلك الأيام على تواصل بعضهم مع بعض. المهم اتصل الجيران بالدفاع المدني الذي جاء بفرقه وطردهم قبل أن يطردوا الجن.
في الحقيقة نحن أمام معادلة ذات تناسب عكسي تقول إنه كلما زاد العلم قلت الخرافة، وشعوب العالم اليوم وبفضل التقدم والتطور العلمي والثقافي، استطاعت التخلص من الخرافة؛ وشعوب أخرى ما زالت فيها هذه الثقافة تسكن عقول الكثيرين. تعالوا معي لبعض الأمثلة: دورات المياه مليئة بالجن، وينصح دائمًا بعدم سكب الماء الساخن في زوايا الحمام ولا نعرف السبب لماذا الماء الساخن؟ ولماذا استقرار الجن في زاوية الحمام وليس في مقدمته أو المؤخرة؟، كثيرًا ما نسمع بأن الجن كل همهم ((خراب البيوت))، فتجدهم يتلبسون المرأة المتزوجة تارة والمرأة غير المتزوجة تارة أخرى، فتجدهم دائمًا يعيشون حالة العشق والغرام!، وهناك من يتحدث بأن الجن لهم أديان وجنسيات وثقافات مختلفة، فتجد الجني المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي، وكذلك الجني السعودي والمصري والهندي والإيراني والصيني والجني الملتزم والمتطرف والليبرالي!
أحد الأطباء النفسيين في كندا تحدث معي عن حالة حصلت معه هناك بأن رجلا جاء إليه يسمع أصوات شخص يتحدث معه، الطبيب فحصه وكانت نتيجة فحصه بأنه ليس مريضًا نفسيًا وكتب أنه يجب أن يراجع عيادات أخرى غير عيادة الطب النفسي. إدارة المستشفى استدعت الطبيب النفسي عن نتيجة فحصه وذكر لهم بأني طبيب أفهم ما أقول، وبعد فترة وإذا بالمريض حصلت معه جلطات في دماغه أثرت في أعصابه وبدا له بالفعل أنه يسمع أصوات شخص معه، طبعًا هذه الحالة لو كانت عندنا لتم تشخيصه من قبل أهله بأنه ممسوس من الجن وعليه يجب أن يذهب فورًا للرقاة. الطبيب نفسه ذكر لي أن سيدة خمسينية جاءت له تعاني من اكتئاب، وإذا بها وأثناء حديثها ينقلب صوتها إلى فتاة صغيرة بعمر السابعة عشرة وربما الثامنة عشرة، وبعد فحصها وجدها بأنه مريضة نفسيا تعاني من مرض نفسي له انعكاسات بيولوجية يمكن أن يغير صوتها، ويذكر لي أنه حتى الرجل يمكن أن يتحول صوته لأنثى، إنه مرض نفسي وليس جنية راكبته! قد يقول أحدهم إن الجن موجود، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، بل هناك سورة تحمل اسم الجن؛ نعم، لكن غير الموجود هو تحديد ماهيته وكيفية تشكله وظهوره. إذن المطلوب منا بكل بساطة أن نؤمن بالجن كموجود ثابت كما جاء في ديننا، دون الدخول في حيثيات التشكل والظهور العيني تمامًا كما نؤمن بوجود الروح التي هي حالة ربانية ما ورائية صرفة، وغير خاضعة للعقلنة والتحليل والتفكير. أخيرًا أقول: قصص الجن التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تكرس في واقعها تعليم الجهل، أما زيارة الطبيب النفسي فهو لا يعني ضعف الإيمان بالله، ولكن زيارة تجار الوهم والخرافة تعني حتمًا ضعف العقل.

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