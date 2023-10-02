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1.2 مليون ريال على 39 صيادا دون ترخيص

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 39 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محميات: الملك عبدالعزيز الملكية والملك سلمان الملكية والملك خالد الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والأمير محمد بن سلمان الملكية، وكانت بحوزتهم 10 بنادق نارية، و451 ذخيرة نارية، و21 بندقية هوائية، و2758 ذخيرة هوائية، و126 طيرا مصيدا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن غرامة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح والصيد داخل الأماكن المحظورة 5 آلاف ريال، واستخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال. لذلك بلغ إجمالي الغرامات بحق المخالفين نحو 1.2 مليون ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.

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