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تقنيات حديثة وذكاء اصطناعي لإدارة الحشود

10/2/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أعمال المؤتمر العالمي لطب الحشود والطوارئ في المدينة المنورة أول أمس في فندق المريديان ولمدة ثلاثة أيام، حيث يحاضر 20 مشاركا متخصصا في إدارة الحشود والطوارئ عن تجاربهم المحلية والدولية، واستعرضت المملكة تجاربها وريادتها في إدارة الحشود وتحديدا في موسم الحج واستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في المتابعة والرصد.
نموذج جديد
يقدم المؤتمر العالمي لطب الحشود والطوارئ آخر المستجدات في إدارة الحشود والطوارئ من قبل نخبة من الأطباء المتخصصين في المجال من داخل وخارج المملكة، ويناقش المؤتمر المستجيب الأول والخدمات الإسعافية في التجمعات الحاشدة ومهمة الحج 1445، كنموذج جديد لخدمة الحجاج رغم التحديات وقصة نجاح مونديال كأس العالم بقطر، ومفهوم جديد الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.
خبرات وتجارب
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات وتطوير المهارات والقدرات وتوفير منصة التواصل الفعال بين المسؤولين، وتعزيز البحث العلمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول.
في حين طرحت المتخصصة بالأمراض المعدية الدكتورة فدوى العوفي ورقتها في المؤتمر العالمي مستشهدة بموسم الحج كجزء من تجمع الحشود، وزيادة حصول مخاطر الأمراض المعدية خلاله، حيث تتمحور الأمراض خلال الموسم بين التهابات الفيروسات الرئوية ومنها الإنفلونزا وكورونا تليها النزلات المعوية والتهابات السحايا وغيرها.
إرشادات صحية
أضافت العوفي أن وزارة الصحة تعمل سنويا على خطة تتعاون فيها مع القطاعات الأخرى مثل وزارة الحج والعمرة والنقل والبيئة ضمن الخطة الموسمية للحج لضمان حج آمن وسلامة الحجاج، حيث تعمل الوزارة على تحديد وترتيب أولويات المخاطر الصحية الرئيسية التي تشكل تهديدا ويمكن أن تحدث فاشيات، كما يتم العمل على الحملات التوعوية والإرشادات الصحية للحجيج بلغات مختلفة قبل وأثناء الحج، مع الحرص على التطعيمات.

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