إقبال على شركات التأمين مع تطبيق الرصد الآلي

(MENAFN
- Al Watan) شهدت مكاتب الخدمات ومكاتب التأمين، ومواقع الشركات على الإنترنت، إقبالا خلال اليومين الماضيين بعد بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين، وتجمع ملاك المركبات من جنسيات مختلفة في المكاتب المجاورة لإدارات المرور لتجديد تأمين المركبات واستكمال الإجراءات بعد قرار إلزامه.
وتفاوتت أسعار التأمين للمركبات بحسب نوع المركبة وصنعها وموديلها إضافة إلى وجود مشكلة ربط التأمين في الجهاز عقب التجديد مما يؤخر إنهاء المعاملات بالتجديد للمركبات أو عند نقل ملكية المركبة.
مكاتب الخدمات
رصدت ((الوطن)) وجود للمواطنين والمقيمين في مكاتب الخدمات وشركات التأمين لتجديد التأمين على المركبات، بينما بدأ المرور بداية الإسبوع تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات.
مخالفة مستقلة
أوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وبين المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.
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