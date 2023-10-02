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إقبال على شركات التأمين مع تطبيق الرصد الآلي

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مكاتب الخدمات ومكاتب التأمين، ومواقع الشركات على الإنترنت، إقبالا خلال اليومين الماضيين بعد بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين، وتجمع ملاك المركبات من جنسيات مختلفة في المكاتب المجاورة لإدارات المرور لتجديد تأمين المركبات واستكمال الإجراءات بعد قرار إلزامه.
وتفاوتت أسعار التأمين للمركبات بحسب نوع المركبة وصنعها وموديلها إضافة إلى وجود مشكلة ربط التأمين في الجهاز عقب التجديد مما يؤخر إنهاء المعاملات بالتجديد للمركبات أو عند نقل ملكية المركبة.
مكاتب الخدمات
رصدت ((الوطن)) وجود للمواطنين والمقيمين في مكاتب الخدمات وشركات التأمين لتجديد التأمين على المركبات، بينما بدأ المرور بداية الإسبوع تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات.
مخالفة مستقلة
أوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وبين المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.

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