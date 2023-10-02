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الزعيم والفهود لتعويض عثرات البداية

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال والفيحاء إلى تعويض تعثرهما في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حينما يخوضان اليوم اختبارين صعبين، حينما يحل الزعيم ضيفا على ناساجي مازندران الإيراني، ويستضيف الفهود باختاكور الأوزبكي لحساب المجموعتين الرابعة والأولى للبطولة القارية الكبرى.
اختبار صعب

يخوض الهلال اختبارا صعبا عندما يواجه مضيفه الإيراني ناساجي مازندران على إستاد آزادي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويتصدر ناساجي ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الهلال ونافباخور، في حين بقي رصيد مومباي سيتي الهندي خاليا من النقاط. ورغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، التي تصب جميعها في مصلحة الزعيم، إلا أن الركون إلى هذا المعايير قد يكون ثمنه غاليًا، خصوصا أن أرضية الملاعب الإيرانية لا تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم. وكان الهلال انتزع نقطة بشق الأنفس في الجولة الأولى، على أرضه وبين جماهيره أمام نافباهور الأوزبكي، لكن الفريق تعافى فنيًا في مباراته الأخيرة بالدوري المحلي أمام الشباب، وانتصر 2 /صفر، مما خفف حدة الضغوط الواقعة على المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع النتائج.
أما أصحاب الأرض ناساجي، فقد انتصر خارج قواعده على مومباي سيتي الهندي2 /صفر، ليعتلي حاليا صدارة المجموعة، ويتطلع إلى ظهور تاريخي يجسد النجاح الذي حققه مؤخرا على الصعيد المحلي، بفوزه بلقب كأس ((حازفي)) لأول مرة في تاريخه.
ولحساب ذات المجموعة يتواجه نافباهو الأوزبكي ومومباي سيتي الهندي على الإستاد المركزي بنامانغان الأوزبكية.
تصحيح المسار

يستعين الفيحاء بالأرض والجمهور لتصحيح مساره خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي، بعدما سقط في الجولة الأولى أمام آهال التركماني. ويسعى المدرب الصربي فوك رازوفيتش، للبناء على ما قدمه لاعبوه في آخر مباراة بالدوري المحلي، عندما تعادلوا مع الاتحاد سلبيا، الجمعة الماضي، لكن مهمة الفيحاء لن تكون سهلة، حيث يصطدم بباختاكور صاحب الخبرة في هذه المسابقة، والذي يطمح مع مدربه الوطني ماكسيم شاتسكيخ، إلى تصحيح المسار مبكرًا لضمان المنافسة على صدارة المجموعة. وفي ذات المجموعة يلتقي العين وآهال التركماني على إستاد هزاع بن زايد.

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