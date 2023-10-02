الأهلي يركز على الدفاع للديربي

(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد، الجمعة المقبل، في ديربي جدة الكبير، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، واطمأن المدرب على جهوزية لاعبيه الماصبين بانتظار التقرير الطبي الخاص بإصابة الإيفواري فرانك كيسيه، فيما شارك الثلاثي عبدالله العمار وبسام الحريجي والتركي ميريح ديمرال في أجزاء من التدريبات الجماعية.
وعمل يايسله على تعزيز الجوانب الدفاعية والاستفادة من إيجابيات مواجهة الاتفاق في الجانب الدفاعي.
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