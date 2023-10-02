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الأهلي يركز على الدفاع للديربي

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد، الجمعة المقبل، في ديربي جدة الكبير، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، واطمأن المدرب على جهوزية لاعبيه الماصبين بانتظار التقرير الطبي الخاص بإصابة الإيفواري فرانك كيسيه، فيما شارك الثلاثي عبدالله العمار وبسام الحريجي والتركي ميريح ديمرال في أجزاء من التدريبات الجماعية.
وعمل يايسله على تعزيز الجوانب الدفاعية والاستفادة من إيجابيات مواجهة الاتفاق في الجانب الدفاعي.

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