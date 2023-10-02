كاسترو يجـتاح منافسـيه على الأفضـلية

(MENAFN
- Al Watan) حجبت رابطة دوري المحترفين السعودي، الاستفتاء على اختيار أفضل مدرب عن شهر سبتمبر الماضي، بعدما كشفت أنه تم اختيار المدرب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبينت مصادر أن المدرب المختار هو مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو، الذي حقق العلامة الكاملة خلال سبتمبر الماضي، فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الفتح المغربي مراد باتنا، وعلى جائزة أفضل حارس مرمى، لاعب الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، ولاعب الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، ورشحت لاعبي التعاون أحمد باحسين ومعاذ فقيهي، وسطام الروقي، لاختيار أحدهم كأفضل لاعب واعد.
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