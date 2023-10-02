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كاسترو يجـتاح منافسـيه على الأفضـلية

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) حجبت رابطة دوري المحترفين السعودي، الاستفتاء على اختيار أفضل مدرب عن شهر سبتمبر الماضي، بعدما كشفت أنه تم اختيار المدرب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبينت مصادر أن المدرب المختار هو مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو، الذي حقق العلامة الكاملة خلال سبتمبر الماضي، فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الفتح المغربي مراد باتنا، وعلى جائزة أفضل حارس مرمى، لاعب الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، ولاعب الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، ورشحت لاعبي التعاون أحمد باحسين ومعاذ فقيهي، وسطام الروقي، لاختيار أحدهم كأفضل لاعب واعد.

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