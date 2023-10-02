الكوماندوز يعود بعد الراحة
التاريخ
10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف اليوم لاعبو الاتفاق تدريباتهم اليومية، استعدادا لمواجهة الفتح، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الراحة التي منحهم إياها المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ليوم واحد. وسيعمل جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه الهجومية التي وقعوا فيها خلال مواجهة الأهلي السبت الماضي، وشهدت إهدار عدد من الفرص السانحة للتسجيل.
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