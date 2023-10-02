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الكوماندوز يعود بعد الراحة

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف اليوم لاعبو الاتفاق تدريباتهم اليومية، استعدادا لمواجهة الفتح، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الراحة التي منحهم إياها المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ليوم واحد. وسيعمل جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه الهجومية التي وقعوا فيها خلال مواجهة الأهلي السبت الماضي، وشهدت إهدار عدد من الفرص السانحة للتسجيل.

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