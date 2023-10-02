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الصدارة صفراء

10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتعد النصر بصدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، بتغلبه على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 1/3، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات، سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((66))، وإندرسون تاليسكا ((72، 77))، وللفريق الطاجيكي سينين سباعي ((44))، ليرفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي رصيد الاستقلال على نقطة واحدة في المركز الرابع، وفي ذات المجموعة كسب برسيبوليس مضيفه الدحيل القطري، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويقفز للمركز الثاني في المجموعة.

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