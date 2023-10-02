الصدارة صفراء
التاريخ
10/2/2023 11:15:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) ابتعد النصر بصدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، بتغلبه على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 1/3، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات، سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((66))، وإندرسون تاليسكا ((72، 77))، وللفريق الطاجيكي سينين سباعي ((44))، ليرفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي رصيد الاستقلال على نقطة واحدة في المركز الرابع، وفي ذات المجموعة كسب برسيبوليس مضيفه الدحيل القطري، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويقفز للمركز الثاني في المجموعة.
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