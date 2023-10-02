Tuesday, 03 October 2023 08:16 GMT

خلال يوم .. 15 ألفا يفرون من هجمات الصراع السوداني

10/2/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) هرب أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة ((ود عشانا))، التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض، في ظل المعارك الدائرة بين قوات ((الدعم السريع)) والجيش السوداني منذ أكثر من خمسة أشهر.
وأفاد أشخاص من الفارين بهروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان البلدة على متن أكثر من 50 عربة ((لاند كروزر)) مسلحة.
وقال أحد السكان لإحدى الوسائل الإعلامية عبر الهاتف: ((عشنا ساعات من الرعب. فقدنا حيواناتنا والمعدات التي نستجلب بها مياه الشرب)).
السيطرة
من جهتها، أكدت قوات ((الدعم السريع))، عبر حسابها على موقع ((إكس)) (تويتر سابقا)، ((السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان، وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض))، بحسب بيانها.
وقد تكدست في مدارس قرية العديداب عشرات الأسر الفارة من العنف، التي لم تحمل معها أي شيء، وهي تعتمد فقط على ما يقدمه أهالي القرية من مساعدات.
ومنذ اندلاع المعارك، التي تركزت في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل، بحسب منظمة ((أكليد)) غير الحكومية والأمم المتحدة، في حصيلة يرجّح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
واشتعلت الحرب بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات ((الدعم السريع))، الذي كان نائبا له، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة، من بينها الولايات المتحدة، في وقف القتال.

MENAFN02102023000089011017ID1107176918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث