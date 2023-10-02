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حكم قضائي يهدد ترمب بالتخلي عن برجه

10/2/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ندد الرئيس السابق دونالد ترمب بقضية الاحتيال المدني المتعلقة بممارساته التجارية باعتبارها ((عملية احتيال)) ذات دوافع سياسية عندما وصل بتحد للمحاكمة في الدعوى القضائية، الأمر الذي قد يكلفه السيطرة على برج ترمب وغيره من الممتلكات الثمينة.
وقال أثناء قيامه برحلة طوعية إلى محكمة في نيويورك لإجراء محاكمة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة له: ((هذا استمرار لأكبر حملة مطاردة للساحرات على الإطلاق)).
((إنها عملية احتيال)). وتابع: ((إنها خدعة))، مكررًا الادعاءات بأن الدعوى التي رفعتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس هي محاولة ذات دوافع سياسية لإحباط عودته إلى البيت الأبيض.
خداع البنوك
وتتهم الدعوى ترمب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال الكذب المعتاد بشأن ثروته في البيانات المالية.
وقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل بأن ترمب ارتكب الاحتيال في تعاملاته التجارية. وتعد محاكمة غير هيئة محلفين، لذا سيبت إنجورون في ستة مطالبات أخرى في الدعوى.
وتسعى جيمس، وهي ديمقراطية، إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع ترمب من القيام بأعمال تجارية في نيويورك. وقد يجبر حكم القاضي، الأسبوع الماضي، إذا تم تأييده في الاستئناف، ترمب على التخلي عن ممتلكات في نيويورك بما في ذلك برج ترمب، ومبنى مكاتب في وول ستريت، وملاعب جولف، وعقار في الضواحي.
ونفى ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق الرئاسي لعام 2024، ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن جيمس والقاضي يقللان من قيمة أصول مثل مارالاغو، وأنه لا يهم ما وضعه في بياناته المالية لأن لديهم إخلاء المسؤولية الذي ينص على أنه لا ينبغي الوثوق بهم.
وفي منشوراته على موقع Truth Social، قال إنه سيذهب إلى المحكمة ((للنضال من أجل اسمي وسمعتي))، وندد بالقضية ووصفها بأنها ((خدعة))، ودعا المدعي العام والقاضي إلى الاستقالة.
وقبل المحاكمة، كررت جيمس موقفها بأن ترمب شارك لسنوات في ((الاحتيال المستمر والمتكرر)).
ترمب:
مطالب بغرامات بقيمة 250 مليون دولار وحظر ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
قد يجبره على التخلي عن ممتلكات ثمينة في نيويورك مثل برج ترمب، ومبنى إداري في وول ستريت، وملاعب جولف وعقار في الضواحي.

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