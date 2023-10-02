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بوتين يراهن على تراجع الدعم لأوكرانيا

10/2/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ظهور علامات على توتر سياسي في أوروبا والولايات المتحدة بشأن الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 19 شهرًا، اجتمع بعض كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في كييف لإظهار الدعم، وهو اجتماع غير رسمي وغير معلن، وقال مسؤولون إنه سيراجع دعم الكتلة لأوكرانيا ويناقش صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية خارج حدود الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن دعم الكتلة المكونة من 27 دولة ((لا يتزعزع))، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا.
فيما يراهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الدعم الدولي لكييف سوف يبدأ في التراجع عاجلاً أم آجلاً.
مساعدات حاسمة
وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة دعماً عسكرياً ومالياً هائلاً لأوكرانيا، الأمر الذي مكنها من التصدي لهجوم الكرملين. وتعتبر هذه المساعدة حاسمة بالنسبة لاقتصاد أوكرانيا الضعيف، لكن حالة من عدم اليقين تخيم على المدة التي سيستمر فيها حلفاء كييف في إرسال مساعدات بقيمة مليارات الدولارات إليها.
وطمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الحلفاء على استمرار الدعم المالي الأمريكي للمجهود الحربي، بعد أن تجنب الكونجرس إغلاق الحكومة من خلال اعتماد حزمة تمويل قصيرة الأجل أسقطت المساعدة لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا.
ويعترف العديد من المشرعين الأمريكيين بأن الحصول على الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أصبح أكثر صعوبة مع استمرار الحرب.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين إن أوكرانيا أجرت مناقشات مع ممثلي الحزبين في الكونجرس الأمريكي لضمان وصول المزيد من المساعدة.
وقال كوليبا: ((لقد تم اتخاذ القرار كما كان، لكننا نعمل الآن مع جانبي الكونجرس للتأكد من عدم تكراره مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف)).
وكان السؤال الموجه إلى كوليبا، هو ما إذا كان ما حدث في الكونجرس الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي هو حادث أم نظام. رد عليه بـ: ((أعتقد أنه كان حادثا)). تجزئة المساعدات
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يشك في أن واشنطن ((ستستمر في التورط بشكل مباشر في الصراع)).
وأضاف إن هذا الإرهاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى ((تجزئة)) المساعدات الخارجية لأوكرانيا.
وفي يوم الإثنين، أصر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس على أننا ((لا نزال بعيدين عن سحب الولايات المتحدة دعمها)) من أوكرانيا، وأعاد التأكيد على التزام بريطانيا.
وقال شابس خلال اجتماع في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في شمال إنجلترا: ((إن بريطانيا، بغض النظر عما يحدث في أماكن أخرى، ستلعب دوراً قيادياً)).
وانعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي الرمزي إلى حد كبير في كييف بعد فوز روبرت فيكو في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع في سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والذي أثارت أجندته المؤيدة لروسيا علامات الاستفهام حول استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الدولة الصغيرة في أوروبا الشرقية إلى المزيد من التوتر في مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، كما حدث مع موقف المجر الفاتر في بعض الأحيان تجاه كييف.

توريد الأسلحة
وحافظت بودابست على علاقات وثيقة مع موسكو وجادلت ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا أو تزويدها بالمساعدة الاقتصادية. تدير سلوفاكيا خطًا رئيسيًا للسكك الحديدية يستخدم لنقل المعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا.
ولم يعلق بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بشكل مباشر على ما تتوقعه موسكو من الحكومة السلوفاكية الجديدة، قائلاً إنه لم يتم تشكيل ائتلاف حاكم هناك بعد.
ولم يحضر وزيرا خارجية المجر وبولندا اجتماع كييف. ومع ذلك، ليس من غير المعتاد أن يتخطى الدبلوماسيون مثل هذه الاجتماعات غير الرسمية. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أربعا من الدول الـ27 أرسلت مسؤولين رفيعي المستوى بدلا من رؤساء دبلوماسيتها.
ومع ذلك، وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا التجمع بأنه ((لفتة دبلوماسية استثنائية)) ((تظهر أن أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية)).
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة ((لأسباب وجيهة عديدة)).
وقال لوك راسموسن: ((بادئ ذي بدء، من أجل دعم أوكرانيا، ولكن أيضًا لإرسال إشارة قوية عبر الأطلسي بأن ما يحدث على أراضينا هو أمر يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية كبيرة عنه)).

عزم الانضمام
وأوكرانيا عازمة على أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، وقد شجع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا المسار على الرغم من أن الأمر قد يستغرق سنوات وسط حرب استنزاف لا نهاية لها في الأفق.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في كييف: ((مع كل قرية، ومع كل متر تحرره أوكرانيا، ومع كل متر تنقذ فيه شعبها، فإنها تمهد الطريق أيضا إلى الاتحاد الأوروبي)).
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إنه يجب على الحلفاء الغربيين مواصلة المساعدات العسكرية ((لأنه إذا لم نسلم أي أسلحة من الاتحاد الأوروبي، أو من حلف شمال الأطلسي، أو من دول أخرى، فإن هذه الحرب ستنتهي ولكن مع العواقب الخاطئة)).
من ناحية أخرى، أعلن المكتب الرئاسي الأوكراني، أن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية. معظمهم في شرق منطقة دونيتسك.
وأضافت أن الهجمات الروسية على مناطق سكنية في 11 مدينة وقرية هناك أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة.
ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل

اقتراح زيلينسكي للسلام يتضمن:
إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية
بناء هيكل أمني أوروبي أطلسي مع ضمانات لأوكرانيا.

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