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23 % زيادة في الإنفاق على المدى المتوسط بميزانية المملكة

10/2/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت الأرقام التقديرية لميزانية المملكة على المدى المتوسط زيادة تصل إلى 23% في النفقات خلال 3 سنوات، حيث يتوقع أن يزيد الإنفاق من 1.114 مليار ريال في ميزانية 2023 ليصل إلى 1.368 مليار ريال كنفقات تقديرية في ميزانية 2026، ما يظهر الاتجاه نحو التوسع في الإنفاق على المشاريع على المدى المتوسط والقريب في المملكة، وهو ما عكسته أرقام ميزانية 2024 التي أظهرت استمرار تنفيذ الإصلاحات والتقدم في تنفيذ المشاريع، ما جعلها ميزانية توسعية متماشية مع الإستراتيجيات والمشاريع المخطط لها ضمن برامج الرؤية، حيث اعتبر اقتصاديون أرقام الميزانية متماشية مع السياسات التي تسير عليها الخطط الحكومية في تنفيذ المشاريع بوتيرة سريعة ومستمرة.
زيادة الإنفاق
وبالرغم من انخفاض الإنفاق المقرر في ميزانية 2023 عنه في العام السابق له 2022 والذي بلغ 1.164 مليار ريال لينخفض إلى 1.114 مليار ريال، إلا أن التوقعات الحالية تقدر أن يصل الإنفاق الحقيقي في ميزانية 2023 إلى 1.262 مليار ريال، وبزيادة تقدر بحوالي 13% عن الميزانية المقررة، في حين كانت النفقات التقديرية لميزانية 2024 حوالي 1.251 مليار ريال، لترتفع إلى 1.300 مليار ريال في 2025، وتصل إلى 1.368 مليار ريال في 2026، ما يكشف عن زيادة مستمرة على المدى المتوسط في النفقات.
تفعيل الاستثمار الأجنبي
يؤكد المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي لـ((الوطن)) الاتجاه التوسعي للإنفاق، مشيرا إلى أنه من خلال النفقات التي تم تقديرها عند 1.25 تريليون ريال، وإيرادات 1.17 تريليون ريال، يلاحظ أن الميزانية التمهيدية للعام 2024 توسعية، وسوف يكون هناك عجز مقدر 79 مليار ريال، وهذا من الممكن أن نشاهد مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز والاستمرار لتمويل المشاريع الكبرى المخطط لها، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مضيفا أن هناك عاملا في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة وهو تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، ونحن في نهاية الربع الأول من عام 2023 حققنا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عند 8.1 مليارات ريال، بارتفاع 10.2% على أساس سنوي، إلا أننا بحاجة إلى تدفقات أكبر من هذه التدفقات في الاستثمارات الأجنبية، وهذا يحتاج إلى تسريع وتفعيل دور عملية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا وأن مناخ الاستثمار في السعودية شهد تطورات وتحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ومتاح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية وفي عدة قطاعات مثل قطاع التعدين والعديد من القطاعات الواعدة، وهذا أيضا سوف يخلق فرصا في سوق العمل خصوصا مع وجود عمالة ماهرة وذات تعليم عال تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذا سوف يحفز من عملية الاستهلاك الذي بدوره يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط 2022-2026 ((بالمليار ريال))
إجمالي الإيرادات=
2022 ((فعلي))= 1.268
ميزانية 2023= 1.130
توقعات 2023= 1.180
تقديرات 2024= 1.172
تقديرات 2025= 1.227
تقديرات 2026= 1.259
إجمالي النفقات=
2022 ((فعلي))= 1.164
ميزانية 2023= 1.114
توقعات 2023= 1.262
تقديرات 2024= 1.251
تقديرات 2025= 1.300
تقديرات 2026= 1.368
عجز/فائض الميزانية=
2022 ((فعلي))= 104
ميزانية 2023= 16
توقعات 2023= - 82
تقديرات 2024= - 79
تقديرات 2025= - 73
تقديرات 2026= - 109
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي=
2022 ((فعلي))= 2.5%
ميزانية 2023= 0.4%
توقعات 2023= - 0.2%
تقديرات 2024= - 1.9%
تقديرات 2025= - 1.6%
تقديرات 2026= - 2.3%

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