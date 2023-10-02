23 % زيادة في الإنفاق على المدى المتوسط بميزانية المملكة

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت الأرقام التقديرية لميزانية المملكة على المدى المتوسط زيادة تصل إلى 23% في النفقات خلال 3 سنوات، حيث يتوقع أن يزيد الإنفاق من 1.114 مليار ريال في ميزانية 2023 ليصل إلى 1.368 مليار ريال كنفقات تقديرية في ميزانية 2026، ما يظهر الاتجاه نحو التوسع في الإنفاق على المشاريع على المدى المتوسط والقريب في المملكة، وهو ما عكسته أرقام ميزانية 2024 التي أظهرت استمرار تنفيذ الإصلاحات والتقدم في تنفيذ المشاريع، ما جعلها ميزانية توسعية متماشية مع الإستراتيجيات والمشاريع المخطط لها ضمن برامج الرؤية، حيث اعتبر اقتصاديون أرقام الميزانية متماشية مع السياسات التي تسير عليها الخطط الحكومية في تنفيذ المشاريع بوتيرة سريعة ومستمرة. زيادة الإنفاق
وبالرغم من انخفاض الإنفاق المقرر في ميزانية 2023 عنه في العام السابق له 2022 والذي بلغ 1.164 مليار ريال لينخفض إلى 1.114 مليار ريال، إلا أن التوقعات الحالية تقدر أن يصل الإنفاق الحقيقي في ميزانية 2023 إلى 1.262 مليار ريال، وبزيادة تقدر بحوالي 13% عن الميزانية المقررة، في حين كانت النفقات التقديرية لميزانية 2024 حوالي 1.251 مليار ريال، لترتفع إلى 1.300 مليار ريال في 2025، وتصل إلى 1.368 مليار ريال في 2026، ما يكشف عن زيادة مستمرة على المدى المتوسط في النفقات. تفعيل الاستثمار الأجنبي
يؤكد المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي لـ((الوطن)) الاتجاه التوسعي للإنفاق، مشيرا إلى أنه من خلال النفقات التي تم تقديرها عند 1.25 تريليون ريال، وإيرادات 1.17 تريليون ريال، يلاحظ أن الميزانية التمهيدية للعام 2024 توسعية، وسوف يكون هناك عجز مقدر 79 مليار ريال، وهذا من الممكن أن نشاهد مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز والاستمرار لتمويل المشاريع الكبرى المخطط لها، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مضيفا أن هناك عاملا في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة وهو تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، ونحن في نهاية الربع الأول من عام 2023 حققنا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عند 8.1 مليارات ريال، بارتفاع 10.2% على أساس سنوي، إلا أننا بحاجة إلى تدفقات أكبر من هذه التدفقات في الاستثمارات الأجنبية، وهذا يحتاج إلى تسريع وتفعيل دور عملية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا وأن مناخ الاستثمار في السعودية شهد تطورات وتحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ومتاح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية وفي عدة قطاعات مثل قطاع التعدين والعديد من القطاعات الواعدة، وهذا أيضا سوف يخلق فرصا في سوق العمل خصوصا مع وجود عمالة ماهرة وذات تعليم عال تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذا سوف يحفز من عملية الاستهلاك الذي بدوره يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط 2022-2026 ((بالمليار ريال))
إجمالي الإيرادات=
2022 ((فعلي))= 1.268
ميزانية 2023= 1.130
توقعات 2023= 1.180
تقديرات 2024= 1.172
تقديرات 2025= 1.227
تقديرات 2026= 1.259 إجمالي النفقات=
2022 ((فعلي))= 1.164
ميزانية 2023= 1.114
توقعات 2023= 1.262
تقديرات 2024= 1.251
تقديرات 2025= 1.300
تقديرات 2026= 1.368 عجز/فائض الميزانية=
2022 ((فعلي))= 104
ميزانية 2023= 16
توقعات 2023= - 82
تقديرات 2024= - 79
تقديرات 2025= - 73
تقديرات 2026= - 109 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي=
2022 ((فعلي))= 2.5%
ميزانية 2023= 0.4%
توقعات 2023= - 0.2%
تقديرات 2024= - 1.9%
تقديرات 2025= - 1.6%
تقديرات 2026= - 2.3%
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