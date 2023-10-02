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محكم تجاري لعقود المنافسات الجديدة

10/2/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الخبير والمحكم التجاري المحامي حسان السيف أن نماذج العقود الإدارية لنظام المنافسات الجديد، تضمنت شرط التحكيم إذا كانت قيمة العقد فوق 100 مليون ريال، بشرط موافقة وزير المالية على شرط التحكيم، وهذا التوجه سيعزز مكانة التحكيم كبديل لحل المنازعات الإدارية، خلاف ما عليه الحال من كون التحكيم غالبًا يكون في المنازعات التجارية، مشددا على أن الاشتراط في التحكيم الكتابة وإلا يكون باطلًا، وفق محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادله من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.
صياغة رديئة للتحكيم
ورصد السيف 10 نماذج لاتفاق تحكيم تجاري فيها الصياغة رديئة، وصياغة معيبة، موضحًا أن من مميزات مشارطة التحكيم أنها لا تكون صحيحة إلا في وجود نزاع قائم بالفعل بين طرفيه، فلا يصح أن تكون بصدد ما قد ينشأ من منازعات في المستقبل، وعدم تحديد المشارطة للمسائل التي يشملها التحكيم، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان مشارطة التحكيم، وتعتبر المشارطة عقدًا يبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بصدد نزاع قائم بالفعل، وتعتبر المشارطة اتفاقًا مستقلًا عن العقد محل النزاع.
محكمة خاصة
بدوره، أبان المدير التنفيذي في مركز الأحساء للتحكيم التجاري في غرفة الأحساء الدكتور صالح العامر، أن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه التحكيم التجاري، غالبها يتعلق باتفاق التحكيم اتفاقات ((معيبة))، ولا تؤهل لجوء الأطراف للتحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر، موضحًا أن التحكيم المؤسسي يتضمن جهة محايدة تدير العملية، لضمان الحيادية، وسير العملية بصورة سلاسة أكثر، بخلاف التحكيم ((الحر))، الذي قد يكون فيه خلاف ولا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة، مشيرًا إلى أن التحكيم المؤسسي يتمتع بمزايا عديدة، وللجهة المحايدة في التحكيم المؤسسي عند تخلف أحد الأطراف للجهة المحايدة تطبيق القواعد والآليات للتغلب على التخلف بدلًا من اللجوء إلى المحكمة، وتكون الجهة المحايدة ((مركز التحكيم)) بالمحكمة الخاصة، لافتًا إلى أن المركز التجاري في الأحساء فتح أبوابه للعنصر النسائي، وفي المركز سيدة محكمة، وهناك مجموعة من السيدات ((أمينات سر))، وقبول عضويات النساء في المركز.
نماذج الصياغة الرديئة والمعيبة للتحكيم:
01- صياغة اتفاق التحكيم بطريقة غير جازمة، لا توضح إرادة الأطراف حول اللجوء إلى التحكيم من عدمه.
02- وجود أكثر من قانون موضوعي أو إجرائي يطبق على التحكيم.
03- الاتفاق على إحالة النزاعات إلى التحكيم ثم النص على أن حكم التحكيم لن يكون ملزمًا للطرفين.
04- صياغة اتفاق التحكيم بطريقة تؤدي إلى عدم فهم رغبة الطرفين من حيث كون التحكيم حرًا أو مؤسسيًا.
05- الاتفاق على قانون إجرائي أو موضوعي لا يتناسب مع طبيعة التحكيم.
06- تضمين شرط التحكيم اتفاقًا على أمر يخالف النظام العام.
07- في حال نشوء خلاف، يحل عن طريق التحكيم بواسطة 3 محكمين يرتضيهم أطراف النزاع، فإذا لم يتم حل النزاع فإنه للمحكمة الشرعية للنظر فيه.
08- في حال نشوء خلاف في أحكام العقد، فيحل بالطرق الودية خلال 30 يومًا، فإن لم تنجح مساعي الطرق الودية، فيجوز للطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.
09- يتفق الطرفان على إحالة جميع المنازعات في العقد، إلى التحكيم الحر، على أن يتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري الإشراف على عملية التحكيم.
10- في حال نشوء نزاع، يتفق الأطراف على إحالة النزاع للتحكيم وفق قواعد الوساطة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.

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