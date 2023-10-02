Tuesday, 03 October 2023 08:15 GMT

21 خطأ طبيا يوميا

10/2/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت قضايا الأخطاء المرحلة، المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية، القضايا الجديدة، إذ بلغ إجمالي القضايا المرحلة 10.960 قضية بـ59%، مقابل 7698 قضايا أخطاء طبية جديدة بـ41%، في وقت سيطرت منطقة الرياض على القضايا المعروضة على الهيئات الصحية، والقضايا المرحلة والجديدة.
قرارات صادرة
كشف تقرير وزارة الصحة لقضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على الهيئات 18.658 قضية، بواقع21 خطأ طبيا يوميا، منها 10.960 قضاية مرحلة، مقابل 7698 قضية جديدة، وبلغ إجمالي القرارات الصادرة 3246 قرارا صادرا، والقضايا المرحلة للعام التالي 15.402 قضية، وبلغ عدد الهيئات الشرعية 27 هيئة صحية شرعية.
قضايا معروضة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية، حيث بلغ إجمالي القضايا 5445 قضية بـ29%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 3401 قضية بـ18%، وجدة ثالثا، بإجمالي 2471 قضية بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 2033 قضية بـ11%، والأحساء خامسا، بإجمالي 965 قضية بـ5%.
الرياض تتصدر
تصدرت الرياض قضايا الأخطاء الطبية الجديدة، حيث بلغ إجمالي القضايا الجديدة 2567 قضية جديدة بـ33%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 1153 قضية جديدة بـ15%، وجدة ثالثا، بإجمالي 764 قضية جديدة بـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 690 قضية جديدة بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 517 قضية جديدة بـ7%.
القصيم خامسا
سيطرت الرياض على قضايا الأخطاء الطبية المرحلة، حيث بلغ إجمالي القضايا 2878 قضية مرحلة بـ26%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 2248 قضية مرحلة بـ21%، وجدة ثالثا، بإجمالي 1707 قضايا مرحلة بـ16%، وعسير رابعا، بإجمالي 1343 قضية مرحلة بـ12%، والقصيم خامسا، بإجمالي 945 قضية مرحلة بـ9%.
قضايا وقرارات
27 هيئة صحية شرعية
3246 قرارات صادرة
15 ألف قضايا مرحلة للعام التالي
%59 القضايا المرحلة
%41 القضايا الجديدة
الأكثر قضايا معروضة
الرياض: 29%
الشرقية: 18%
جدة: 13%
عسير: 11%
الأحساء: 5%
الأكثر قضايا جديدة
الرياض: 33%
الشرقية: 15%
جدة: 10%
عسير: 9%
القصيم: 7%
الأكثر قضايا مرحلة
الرياض: 26%
الشرقية: 21%
جدة: 16%
عسير: 12%
القصيم: 9%

MENAFN02102023000089011017ID1107176913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث