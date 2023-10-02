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إلزام المدارس بمسؤول لمراقبة الحافلات

10/2/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت الإدارات التعليمية على ضرورة زيادة مستويات الأمان والسلامة داخل الحافلات المدرسية، لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس، وتخصيص مسؤول في المدرسة للنقل المدرسي بالحافلات، مهمته توعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتنفيذ الإجراءات الاحترازية وأدبيات ركوب الحافلة.
وكشف مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر لـ((الوطن))، عن حزمة إجراءات في إدارته بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى في التعليم، كإدارتي خدمات الطلاب وتقنية المعلومات، لزيادة مستويات الأمان والسلامة داخل الحافلات المدرسية، لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات، جهود متكاملة لحماية أبنائنا ورفع مستوى الوعي لدى الحراس والسائقين ومنسوبي المدارس، بينها برامج توعوية وقائية.
القيادة الآمنة
أضاف العامر، أن من بين تلك الجهود، عقد لقاء بسائقي الحافلات في كل فصل دراسي، وتدريبهم على القيادة الآمنة، وتخصيص مسؤول في المدرسة للنقل المدرسي بالحافلات، وبرامج أخرى في السلامة داخل الحافلات وأثناء الصعود والنزول من الحافلة، تستهدف الطلاب والطالبات، وتوزيع النشرات التوعوية من خلال المدارس.
النقاط السوداء
قال العامر: إن برنامج ((القيادة الآمنة))، في هذا العام، استهدف تدريب 158 سائقًا، وركز على تنمية مهارة السائقين، على عدة مهارات، من بينها: اختيار السيارة ومدى مطابقتها واتباعها لأمور السلامة، والقيادة السليمة وفق الأنظمة والقوانين العالمية، والتصرف السليم أثناء مواجهة المخاطر، والتعرف على الأنظمة والعقوبات والمخالفات، والوضع الآمن لكل من الأطفال والكبير في السن وذوي الاحتياجات داخل السيارة، وركوب الحافلة المدرسية، والتعرف على النقاط السوداء من السائق وأدبيات التعامل مع ركاب الحافلة، والتعامل الصحيح أثناء نزول الأطفال من الحافلة، وعمل اختبارات للمتدربين في تلك المهارات.
وفاة طالب
كان طالب، يدرس في مدرسة ابتدائية في الدمام تابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، توفي أول من أمس دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية (التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي) التي كانت تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي.
برنامج القيادة الآمنة
يستهدف تدريب 158 سائقًا
يركز على تنمية مهارة السائقين
اختيار السيارة ومدى مطابقتها لأمور السلامة
التصرف السليم أثناء مواجهة المخاطر
التعرف على الأنظمة والعقوبات والمخالفات

MENAFN02102023000089011017ID1107176912

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